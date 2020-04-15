ЧИТАЕМ О ВИРУСЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ДЕЛА

Во всем мире, по последним данным, 1 929 222 зараженных коронавирусной инфекцией, от заболевания умерли 120 449 человек.

Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на все стороны жизни во всем мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания членов высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией COVID-19, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

«Пандемия коронавируса оказывает, действительно, негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире: на экономику, социальную сферу. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые… и сырьевые рынки, для нас это очень важно», – сказал Путин.

Он также подчеркнул необходимость экстраординарных мер, чтобы остановить распространение коронавируса, и несмотря на то, что в некоторых странах «принимаются, действительно, чрезвычайные меры», побороть болезнь можно только, объединив усилия международного сообщества.

По словам российского президента, на минимизацию негативных последствий коронавируса выделено до 1,2% ВВП страны.

Путин также не исключил, что в случае необходимости страны ЕАЭС могут привлечь ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития.

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Глава МИД России С.Лавров ответил на вопросы российских и иностранных журналистов в формате видеоконференции по актуальным вопросам международной повестки дня.

«Пандемия ставит очень серьезные проблемы. Прежде всего в том, что касается главной задачи – спасения жизни людей, обеспечения их безопасности. Второй вызов – это экономика отдельных стран, мировая, как пандемия влияет на торговые, инвестиционные обмены, на курс валют… Все это сейчас приходится решать с колес. И это второй важнейший вызов, перед которым стоит человечество. И третий вызов – ситуация, которая сейчас сложилась, проверяет на прочность не только государства, но и интеграционные и прочие объединения, в которые эти организации входят. Думаю, что после того как мы общими усилиями преодолеем эту глобальную угрозу, выработаем противоядие на случай повторения подобных событий, нам придется переосмыслить многое в том, что касается деятельности многосторонних структур. Мы, наверное, будем лучше понимать, что думают, в частности, европейцы о ЕС, о НАТО, мы будем лучше понимать, как подходить к сотрудничеству на постсоветском пространстве, к деятельности Евразийского экономического союза, других структур», – сказал Сергей Лавров.

По мнению Лаврова, ключевым принципом, которым все страны должны руководствоваться в это непростое время, является взаимовыручка.

«Мне кажется, что возобладает коллективный подход. Может быть, не сразу. Наверное, придется и встречаться, и убеждать, но другого пути нет. Мы сейчас все должны надеяться и делать все для того, чтобы кризис стал прививкой от эгоизма, прививкой от мессианства, прививкой от соблазна и дальше решать свои проблемы за счет интересов других стран», – отметил дипломат.

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Сенат США планирует провести расследование роли Китая и Всемирной организации здравоохранения в распространении коронавируса.

Такое заявление сделали сенаторы-республиканцы, пишет издание Politico.

Американский президент Дональд Трамп также ранее выступал с критикой Пекина и ВОЗ из-за пандемии. Трамп призывает прекратить финансирование ВОЗ и выйти из состава организации.

При этом США не выдерживают эпидемии, не хватает больниц, врачей и медоборудования.

В настоящее время США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом. Сейчас там заражены 592 743 человека, умерли 24 485.

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Вирус может сохраняться в воздухе от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов — до нескольких дней.

Коронавирус может передаваться от человека к человеку на расстоянии четырех метров, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Россия 24».

К таким выводам, по словам Брико, пришли ученые из Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC).

Новые исследования, подчеркнул Брико, говорят о том, что передача может происходить не только воздушно-капельным, но и контактным путем.

Врач также оценил ситуацию с распространением коронавируса в России.

«В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва – это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже и трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса», – отметил Брико.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21102 случая коронавирусной инфекции в 82 регионах.

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Оказалось, что частицы вируса от одного инфицированного покупателя могут распространяться в пространстве двух проемов параллельных торговых рядов, если он начнет кашлять. Судя по созданной ими анимационной модели, когда зараженный человек чихает или кашляет, из его ротовой полости во внешнее пространство попадают частицы жидкости, в которых содержится вирус. В итоге зараженными оказываются примерно два прохода в магазине.

По словам исследователей, опасной эта часть торгового пространства остается примерно на 2 - 3 минуты, и покупатели могут заразиться, войдя в проход, даже если там уже не будет зараженного Covid-19 человека. В этом случае оставшиеся частицы вируса попадут в дыхательные пути даже без контакта с инфицированным.

Модель распространения вируса разработали специалисты из Университета Аалто в Финляндии. Они надеются, что такая 3D-модель распространения вируса поможет жителям разных стран соблюдать дистанцию и находиться на безопасном расстоянии от потенциально опасных покупателей в магазинах.

Так, если у человека кашель или он чихает, нужно быстро отойти на два ряда в сторону от него и 5 минут не входить в эту часть магазина. Ученые отмечают, что во многих супермаркетах установлена мощная система вентиляции. Именно она и способствует быстрому распространению частиц влаги с вирусом за пределы одного торгового ряда.

Таким образом, в подобных помещениях дистанция между людьми должна быть более полутора метров. К тому же, не стоит находиться в длинных очередях.

Номер: 38Выпуск: 3916Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия