ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ 7-Й ВОЕННОЙ БАЗЫ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ТАНКИ Т-72Б3

Перевооружение 7-й военной базы в Абхазии завершится к лету этого года.

Размещенные в Абхазии части российской 7-й военной базы в Гудауте получат новые танки Т-72Б3 вместо Т-90, которые пройдут модернизацию по проекту Т-90М «Прорыв». Об этом сообщают «Известия».

Как говорится в сообщении, перевооружение 7-й военной базы в Абхазии на танки Т-72Б3 завершится к лету этого года. Т-90, которые всё последнее десятилетие несли службу на территории республики, отправят на завод, где их доведут до модификации Т-90М, после чего, по мнению экспертов, они будут превосходить американские «Абрамсы» и лишь немногим уступать по ходовым характеристикам и бронезащите новейшей отечественной разработке «Армата».

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В Абхазии, на территории российской военной базы, оперативно развернут полевой пневмокаркасный госпиталь на 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Как говорится в сообщении, полевой госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе, аппаратами искусственной вентиляции легких. На контрольно-пропускном пункте базы установлены пункты термометрии и дезинфекционной обработки техники.

Кроме того, решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сформированы резервные батальоны для специальной обработки местности и техники.

Номер: 38Выпуск: 3916Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс