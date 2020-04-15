75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ещё один День воинской славы – 9 октября – предлагают установить российские парламентарии в годовщину, когда в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские части в битве за Кавказ. Соответствующий законопроект, внесённый Думой Ставропольского края, депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний весенней сессии. Об этом сообщается в «Парламентской газете».

Авторы документа отмечают, что законопроект получил единогласное одобрение законодательных органов всех субъектов Российской Федерации, которые входят в состав Северо-Кавказского федерального округа, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Тверской областей. А также представителями законодательных органов Абхазии, Южной Осетии.

В сообщении напоминают, что битва за Кавказ продолжалась 442 дня – с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и сыграла важную роль в завершении коренного перелома в Великой Отечественной войне. Во время оккупации части Северного Кавказа, здесь развернулась партизанская война. Всего было создано 185 партизанских отрядов общей численностью почти 10 тысяч человек.

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Данные об уроженце Очамчырского района Абхазии Владимире Эшба были обнаружены в списках советских военнопленных, хранящихся в Госархиве Киевской области Украины, рассказал Sputnik замдиректора Музея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Николай Медвенский.

«Список военнопленных был составлен оккупационным управлением бургомистра города Белая Церковь Киевской области на основе выписки из госпитальной книги советских военнопленных, которые в 1941 и 1942 годах проходили лечение. Согласно этим данным, в списках числится более одной тысячи человек, из которых умерло 552 человека и один из них уроженец Абхазии», – отметил Медвенский.

Согласно найденным документам, Владимир Сидорович Эшба, 1918 года рождения, выходец из села Старый Кындыг Очамчырского района. В плен попал в ноябре 1941 года, скорее всего, на территории Украины. Был переведен в госпиталь города Белая Церковь 11 декабря того же года, где спустя три дня умер.

По документам, Эшба покоится в братской могиле в Белой Церкви, но члены украинской поисковой группы не уверены в этом, так как в этой могиле могут быть похоронены не все умершие военнопленные.

«Главная наша задача – это найти родственников военнопленного. На момент смерти ему было 22 или 23 года и, может быть, к этому времени он успел обзавестись семьей. Даже, если не успел, то наверняка есть родственники, которые о нем что-то слышали, знают от своих старших. Не верю, что никаких данных о нем нет. Кто-то все равно его должен помнить», – сказал Медвенский.

Медвенский добавил, что после отмены карантина в Абхазии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции он приступит к поиску данных о Владимире Эшба в местных архивах, домоуправлениях и по другим официальным источникам. Помимо этого, подчеркнул он, работа над этим списком продолжится не только в части касающейся умерших военнопленных, но и выживших.

Список военнопленных попал к Медвенскому от его коллег, поисковых групп из Украины, с которыми, как с российскими и белорусскими группами, налажена тесная взаимосвязь в работе по поиску мест захоронения и данных о советских солдатах.

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Госдума России приняла закон об изменении даты воинской славы, Дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно документу, День воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.

Подчеркивается, что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией».

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

Согласно пояснительной записке, документ подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.

Номер: 38Выпуск: 3916Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс