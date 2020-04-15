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15.04.2020
Номер: 38
Выпуск: 3916
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ИНФОРМИРУЕТ…
«Все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают получать необходимое медикаментозное лечение – двое из них находятся в Центральной больнице Гудауты и один на самоизоляции. Состояние всех троих с незначительной положительной динамикой.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные».
При этом Оперштаб предупреждает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
Номер: 38
Выпуск: 3916
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс