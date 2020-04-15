ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

В рамках инспекционной поездки в Гудауту министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия оценил готовность Гудаутской ЦРБ к приему больных коронавирусной инфекцией, а также посетил районную поликлинику, где проходят лечение пациенты с соматическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс- служба Минздравсоцобеспечения РА.

«Инспекция касалась широкого спектра проблем. Мы провели рабочее совещание в ЦРБ, где обсудили множество вопросов – от лечения и маршрутизации пациентов до обеспечения медикаментами и расходниками, оборудованием, затронули технические аспекты и оснащение кухни. Сейчас каждый медик на своем месте старается сделать все от него зависящее, идет активная работа. Эти действия на данном этапе оцениваю удовлетворительно, но мы должны сохранить такой настрой и впредь, и улучшить показатели, что требует постоянной координации усилий», – рассказал Тамаз Цахнакия.

Кроме того, Цахнакия посетил Гудаутскую районную поликлинику, где сейчас принимают пациентов с соматическими заболеваниями, проверил работу скорой медицинской помощи.

Министр отметил, что специалисты все на местах и работают в две смены, необходимые медикаменты есть.

Номер: 38Выпуск: 3916Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс