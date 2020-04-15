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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба поздравил министра по налогам и сборам Даура Курмазия, а также коллектив ведомства с Днём образования налоговых органов.
В тексте поздравления говорится:
«От всей души поздравляю вас и весь коллектив с Днем образования налоговых органов Республики Абхазия!
По случаю профессионального праздника примите слова благодарности за вашу работу, которая требует высокой степени ответственности и настойчивости в реализации налогового законодательства.
Выражаю уверенность, что благодаря профессионализму и самоотдаче вы успешно выполняете возложенную на налоговые органы миссию во благо нашей республики, а накопленный опыт и ответственный подход к делу – прочная основа для дальнейшей успешной работы.
Пусть лучшие традиции, достижения и успехи служат залогом дальнейшего развития и совершенствования налоговых органов».
Номер: 38
Выпуск: 3916
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс