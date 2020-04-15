ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с юбилеем.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Вадим Николаевич!

Примите мои самые добрые и теплые поздравления с юбилеем. Этот важный жизненный этап ознаменует новый рубеж в жизни, даст старт для новых начинаний, открытий и триумфальных побед.

Выражаю уверенность, что Ваш богатый опыт, обширные знания, высокий авторитет будут и впредь всемерно способствовать развитию Приднестровской Молдавской Республики и расширению сотрудничества с Абхазией.

От всей души желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, долгих лет жизни, наполненных приятными заботами, творческими свершениями и блестящими победами».

Номер: 38Выпуск: 3916Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс