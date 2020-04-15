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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с юбилеем.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Вадим Николаевич!
Примите мои самые добрые и теплые поздравления с юбилеем. Этот важный жизненный этап ознаменует новый рубеж в жизни, даст старт для новых начинаний, открытий и триумфальных побед.
Выражаю уверенность, что Ваш богатый опыт, обширные знания, высокий авторитет будут и впредь всемерно способствовать развитию Приднестровской Молдавской Республики и расширению сотрудничества с Абхазией.
От всей души желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, долгих лет жизни, наполненных приятными заботами, творческими свершениями и блестящими победами».
Номер: 38
Выпуск: 3916
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс