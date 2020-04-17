ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ ПРОЙДУТ ПОЗЖЕ

Президент России Владимир Путин поручил изменить график подготовки к параду Победы в Москве и отложить все мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Об этом глава государства заявил на совещании с членами Совета Безопасности, передает РИА Новости.

По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад Победы состоятся обязательно. При этом он не исключил, что торжества могут пройти не 9 мая, а позже.

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия