КОРОНАВИРУСУ НЕТ ДОЛЖНОГО ЗАСЛОНА

Письмо в редакцию

На нашу страну, на наш народ обрушилось очередное испытание. На этот раз испытание эпидемией коронавируса COVID-19. Это испытание на нашу организованность, на наше терпение. Но что не менее важно на нашу ответственность и по отношению друг к другу, и по отношению к обществу. А самое, пожалуй, главное – испытание на ответственность народа перед государством и государства перед народом. И здесь первое зависит от второго. То есть насколько ответственным государство будет перед народом, настолько же ответственным окажется и народ. А если точнее – чем более ответственным в экстремальной ситуации будет руководство страны, тем законопослушнее и дисциплинированнее поведет себя население. И ответственность руководства в этом случае первично.

Именно по поводу действий руководителей моего государства в настоящее время я хочу высказать несколько замечаний.

Всем известно, что функции государства в лице его руководителей – это защищать, лечить и учить. Защищать – в первую очередь. В данном случае – от эпидемии. Думается, что не все было сделано по предупреждению проникновения коронавируса на территорию Абхазии.

Запоздалыми и неполными выглядят мероприятия по ограничению движения через границу республики. С учетом того, что перемещение через нашу границу не имеет воздушной и морской составляющей, а осуществляются исключительно сухопутным способом через два контрольно-пропускных пунктов «Псоу» и «Ингур».

Закрытие границ не представляется каким-то уже сверхсложным делом. Но не смотря на стремительное развитие эпидемии коронавируса во всем мире, режим пересечения границ Абхазии в течение довольно продолжительного времени оставался фактически без изменений и достаточно большое количество людей оказалось на нашей территории без должной проверки. Хотя введение впоследствии контрольных мер, на мой взгляд, в большей части формальные и сводились лишь к измерению температуры тела пересекаемых границу.

С учетом того, что коронавирус малоизучен, симптоматика его в полной степени неизвестна, даже с точки зрения длительности инкубационного периода. С большей долей вероятности можно предположить, что границу перешло существенное количество носителей инфекции.

В настоящее время, когда введен в Абхазии режим чрезвычайного положения, остановлено передвижение людей через границу, все равно нет полной гарантии в том, что вирус не проникнет на территорию республики. Опять-таки, коронавирус не изучен в достаточной степени, есть возможности его проникновения иным способом, в том числе перемещением через границу различных грузов. А этот вопрос, как известно не изучен.

В этом случае, думаю уместно вспомнить соответствующий опыт советского периода, хотя в то время пересечение границ было иное. В тот период, если завозимый товар вызывал малейшее подозрение на зараженность инфекцией, он удерживался вне территории Абхазии, где соответствующей службой лабораторией Абхазкарантина проводилась необходимая работа по обеззараживанию товара, после чего товар завозился на территорию республики.

Таким образом, в сложившейся в Абхазии чрезвычайной ситуации в равной степени ответственны как руководители соответствующих государственных структур, так и представители санитарно-эпидемиологической и карантинной служб, за то, что не вовремя и непрофессионально был организован заслон проникновения коронавируса.

Коль уже проник вирус, теперь надо повсеместно, безусловно строгий режим по соблюдению всех мер по защите населения от грозной эпидемии.

Патико АЛАН, заслуженный работник науки и образования, почетный профессор АГУ

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: обществоАвтор: Патико АЛАН, заслуженный работник науки и образования, почетный профессор АГУ