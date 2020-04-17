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ГРУЗИЯ ИСПЫТЫВАЕТ «ФАНТОМНЫЕ БОЛИ» ПО АБХАЗИИ

В Тбилиси, судя по всему, все еще не оставляют надежд вернуть «Абхазскую автономию» в состав Грузии…

В середине марта так называемый «председатель верховного совета Автономной Республики Абхазия» Джемал Гамахария заявил о стремлении России создать ситуацию «управляемого хаоса» в Абхазии и не допустить прихода к власти избранного Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

Несколькими неделями ранее на фоне госпитализации нового лидера Абхазии в краевую больницу Краснодара глава «абхазского парламента в изгнании» обвинил Москву в намерении ни много ни мало физически устранить Бжания, поскольку его якобы поддерживают влиятельные представители грузинской элиты.

Примечательно, что с подачи Тбилиси информация об «отравлении» тогда еще кандидата на пост президента Республики Абхазия стремительно распространилась в грузинских СМИ и социальных сетях. Однако вскоре выяснилось, что Бжания болен двусторонним воспалением легких. Проведенная независимая медицинская экспертиза не выявила в крови политика отравляющих веществ.

Между тем изначально и представители экспертных кругов, и рядовые жители Абхазии расценили заявления Гамахария, как неприкрытую попытку дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике и расколоть абхазское общество. В Абхазии уже давно никто не воспринимает всерьез высказывания самозваного главы парламента «Абхазской автономии», существующей лишь в воображениях грузинских политиков.

По сути, стараниями, во многом, «просаакашистской» части грузинской элиты Джемал Гамахария превратился в своего рода абхазского Мустафу Джемилева, которого Киев по-прежнему считает «лидером крымскотатарского народа». В апреле прошлого года Тбилиси провозгласил Гамахария главой несуществующего Верховного совета уже давно несуществующей Автономной Республики Абхазия, предоставив ему право делать публичные заявления от имени абхазского народа. При этом грузинские власти, как это было уже не раз, «забыли» спросить мнение самих абхазцев.

Даже «выборы» главы грузинского «Верховного совета Абхазской автономии» были настолько нелепы и комичны, что многие здравомыслящие политики в Тбилиси отказались признать их результаты. «Избирательная кампания» так называемого председателя ВС Абхазии проходила естественно в Грузии, и для победы кандидатам достаточно было заручиться поддержкой десяти представителей «абхазского парламента в изгнании». За пост «главы Абхазии» боролись два претендента, один из которых снял свою кандидатуру в пользу Гамахария за несколько минут до начала голосования.

Окрыленный успехом, Гамахария тут же приступил к активной «политической деятельности». Сначала самозваный глава парламента «автономии» пообещал подать иск против властей Абхазии и России в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд якобы из-за притеснений законным правительством Республики Абхазия этнических грузин, проживающих в стране. Затем Гамахария «аннулировал» результаты президентских выборов в Абхазии, прошедших в августе 2019 года. При этом «решение» главы «автономии» мало кому было интересно в самой Абхазии.

Несмотря на активную деятельность в некоей параллельной «политической вселенной», в которой, судя по всему, существует Гамахария, многие грузинские официальные лица относятся к нему скептически. Вероятно, одиозный политик, которого еще в 2002 году избили участники грузинского «партизанского движения» Абхазии за его излишне рьяную поддержку бывшего в то время лидером Аджарии Аслана Абашидзе, не пользуется авторитетом у своих покровителей в Тбилиси.

В этих условиях Грузии следует осознать новую политическую реальность в Закавказье, выраженной в образовании двух независимых республик, которые уже никогда не позволят грузинским властям назначать себе «легитимных лидеров». Если политики в Тбилиси хотят урегулировать многолетний конфликт с Абхазией и Южной Осетией, то им следует научиться слушать и слышать позицию двух суверенных государств и выстраивать с ними отношения на равноправной основе.

Виталий ТОРОПОВ, политолог

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: политикаАвтор: Виталий ТОРОПОВ, политолог