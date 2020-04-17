У наших соседей

АБХАЗИИ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШУЮ ЦЕНУ ЗА «ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЧЕХАРДУ»

В Абхазии 22 марта прошли повторные выборы президента республики, на которых убедительную победу одержал Аслан Бжания. Триумф одного из самых известных абхазских политиков признали и его конкуренты за пост главы государства, и представители всех отечественных партий и общественных движений.

Подавляющая часть нашего общества видит в подобном исходе избирательной кампании серьезный шанс на выход из политической турбулентности, в которой республика находится с начала января – после многотысячных акций протеста в Сухуме, закончившихся отставкой президента Рауля Хаджимбы. Затянувшееся противостояние между оппозицией и бывшим главой государства, не оправдавшим надежды значительной части наших сограждан, могло в любую минуту стать роковым для абхазской государственности. Вне всякого сомнения, партия воинствующих реваншистов в Тбилиси, большую часть которой составляют сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, постаралась бы воспользоваться ослаблением абхазских политических институтов и восстановить контроль над республикой.

Судя по всему, «просаакашистские» силы в Грузии всерьез готовились к подобному сценарию. Так, в начале марта, воспользовавшись госпитализацией в краснодарскую краевую больницу тогда еще главного кандидата на пост Президента Абхазии Аслана Бжания с диагнозом «двусторонняя пневмония», грузинские радикалы инициировали масштабные информационные вбросы об отравлении фаворита избирательной гонки представителями абхазского бизнес-сообщества.

Сейчас уже мало кто в нашей стране сомневается, что именно грузинские радикалы стояли за попыткой спровоцировать новую волну беспорядков в республике. «Это было выгодно исключительно грузинской стороне. Ведь беспорядки в республике – верный шанс для Тбилиси усилить свое влияние в Абхазии», – подчеркнул эксперт Аслан Фартия.

При этом обострение политического кризиса в Абхазии может привести и к целому ряду других негативных последствий, несвязанных напрямую с Грузией. На фоне лавинообразного распространения пандемии коронавируса, перед которой оказались бессильны даже самые развитые страны Запада, только сильная государственная власть может удержать ситуацию под контролем. Опыт Китая как нельзя лучше демонстрирует острую необходимость принятия правительственными ведомствами жестких, а порой и бескомпромиссных решений, которые попросту нельзя осуществить в условиях непрекращающейся «политической чехарды».

К настоящему времени Абхазии зафиксировано уже три случая инфицирования опасным вирусом COVID-19. При этом количество заболевших в соседних странах гораздо выше: в Грузии, Армении и Азербайджане счет зараженных людей идет на сотни, а в России, учитывая несоизмеримую большую с южнокавказскими республиками численность населения, – на тысячи. В этих условиях абхазские власти пошли на абсолютно оправданные меры по недопущению распространения коронавируса в республике, введя режим чрезвычайного положения и закрыв границы с приграничными государствами.

Уже совсем скоро, 23 апреля, исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бганба сложит полномочии главы государства, а вместе с ним в отставку уйдет и весь кабинет министров. Обязанности руководителя республики перейдут к новоизбранному лидеру Аслану Бжания. Сохранение политической стабильности, основанной на осознании всеми абхазскими государственными деятелями собственной ответственности за будущее страны, становится жизненно необходимым условием для успешного противостояния пандемии. Если амбиции отдельных политиков возьмут верх над интересами общества и республика погрузится в новую череду политических потрясений, нам вряд ли удастся выйти из них с малыми потерями.

Виталий ТОРОПОВ, политолог

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: политикаАвтор: Виталий ТОРОПОВ, политолог