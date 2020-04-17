СО ДНЯ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВСЕ РЫНКИ АБХАЗИИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ

Гудаутский центральный рынок откроется в пятницу 17 апреля по решению оперативного штаба по защите населения от коронавируса при администрации Гудаутского района, рассказала Sputnik руководитель СЭС гудаутского района Инга Чанба.

«Вокруг нашего рынка сложилась неконтролируемая ситуация. Все те, кто работал внутри рынка, вышли на прилегающую территорию и начали торговать на тротуарах, товары расставляют на ящиках, прямо на земле. Образовалось столпотворение. Мы изучили общую эпидемситуацию, и я вышла с инициативой к районному оперативному штабу с предложением открыть рынок, которое большинство поддержало», – отметила она.

Чанба добавила, что в понедельник 13 апреля работники рынка устроили пикет у здания районной администрации и потребовали открытия рынка. Граждане аргументировали свою позицию тем, что у них закончились деньги и им не на что кормить семьи, отмечать предстоящий праздник Пасхи.

Перед тем как открыть рынок, на его территории провели уборку и помыли все с помощью пожарной машины, вывезли несколько грузовиком лишних предметов и сегодня продезинфицировали. Помимо этого, введены новые условия работы на рынке. Все продавцы должны быть в медицинских масках и перчатках, внутри рынка будут дежурить медики и ветеринарная служба. Запускать будут по пять человек.

«Решение это было согласовано с вышестоящими инстанциями. Вчера я доложила об этом своему руководству и в Министерстве здравоохранения. Они согласились со мной в том, что уже нужно вводить послабления, так как у людей нет денег. В течение двух дней после открытия рынка мы посмотрим на ситуацию, и если ситуация не будет контролироваться, то мы его сразу же закроем», – сказала Чанба.

Руководитель СЭС гудаутского района уверена, что подобные вопросы необходимо решать в каждом районе страны индивидуально с учетом эпидемиологической ситуации.

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Жителям сел Галского района разрешили продавать свою продукцию в пятницу и субботу перед пасхальными праздниками, рассказал корреспонденту Sputnik и.о. главы Администрации Гала Омар Бганба.

«Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции разрешил нашим сельчанам выйти на работу завтра и послезавтра, чтобы они смогли реализовать свою продукцию на рынке», – сказал Бганба.

Он добавил, что пока неизвестно, как будет работать галский рынок после праздников. Бганба высказал предположение, что этот вопрос уже будет решать избранный Президент Абхазии Аслан Бжания после инаугурации, которая состоится в четверг 23 апреля.

Ранее стало известно, что по решению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции при Администрации Гудаутского района, центральный гудаутский рынок откроется в пятницу 17 апреля. Рынки в остальных районах Абхазии открывать пока не планируют.

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия