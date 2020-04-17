Юбилей

Доктору филологических наук, кавалеру высшей государственной награды «Ахьдз-Апша» III степени, президенту Академии наук Абхазии Зурабу Джапуа исполнилось 60 лет.

Он автор более 160 работ, включая монографии, сборники статей и материалов. Наиболее значительные публикации Зураба Джапуа – монографические исследования и составленные им фольклорные сборники, в том числе тексты абхазского нартского эпоса в шести томах.

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Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлению и желает юбиляру новых научных открытий, обогащающих историю развития Республики Абхазия.

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия