ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Генерального прокурора Адгура Агрба и всех работников органов Прокуратуры с Днем образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Адгур Нугзарович!

Поздравляю Вас и всех сотрудников с Днем образования Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Со дня своего существования Прокуратура Республики Абхазия убедительно доказала свое главное предназначение – обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Родине и народу.

Компетентность, глубокая порядочность, принципиальность и верность долгу – качества, которые присущи прокурорам.

Выражаю благодарность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые передали накопленный опыт новому поколению работников Прокуратуры. Храните и приумножайте славные традиции своих предшественников.

Желаю Вам и всем сотрудникам Генеральной прокуратуры успехов в работе, здоровья, счастья, благополучия, мира и профессионального роста».

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс