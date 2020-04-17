ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Араика Арутюняна с избранием на должность Президента Республики Арцах. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Араик Владимирович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания на должность Президента Республики Арцах. Оказанное Вам на выборах Президента Республики Арцах высокое доверие соотечественниками свидетельствует о твёрдой поддержке народом Вашего курса на совершенствование независимых демократических институтов власти и гражданского общества, обеспечение стабильного социально-экономического развития, укрепление позиции Арцаха на международной арене.

Уверен, что Ваш опыт и знания послужат дальнейшему развитию и усилению страны, укреплению ее безопасности, повышению уровня благосостояния народа.

Убеждён в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Арцах.

Пользуясь приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Араик Владимирович, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу Республики Арцах – благополучия, мирного развития и дальнейшего процветания».

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс