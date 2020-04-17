КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СВЕТЛАЯ РАДОСТЬ В ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет всех христиан Абхазии с большим праздником торжества добра над злом.

Мы навсегда уверовали в слова спасителя Иисуса Христа, который и сегодня учит нас, как надо верить, жить и стать достойным человеком.

Чтобы очистить наши грехи и победить смерть, он не побоялся пойти на тяжкие испытания через распятие на кресте.

То что сегодня, на Богом данной земле Абхазии, коронавирус не наносит ощутимый урон, это от силы Всевышнего, нашей веры в него, сила Иисуса и тех белых ангелов, которые отводят от нас все тягостные испытания и разрушительные беды.

Коронавирус, проявление дьявола, который хочет навредить любому, кто не хочет поверить в это зло. А зло не присуще христианству.

Сам Всевышний, через своих священнослужителей на земле просит в данной ситуации, оставаться дома, где обязательно есть хоть одна икона. От этого, жилье уже превращается в то самое светлое место, где можно обратиться к Богу со словами благодарности, надежды, искренности и чистыми помыслами.

Устами своими, праведными действиями мы чтим Пасху, тогда и сердце находится рядом с Богом. А он хочет сохранить нас и дает знать, чтобы мы сегодня в праздничный день оставались дома. Ведь он знает наши истинные мысли, желания – быть здоровыми и живыми.

Притча: «Бог создал людей из глины, вдохнул в них жизнь и отпустил. Через некоторое время собрал всех и спросил: довольны они своей судьбой? Да ответили они, но хотелось бы чуть-чуть лишнего здоровья. Бог дал им остатки глины и сказал: «Оно в ваших руках».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА