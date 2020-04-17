ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ХРИСТИАН

Слово «Пасха» греческого происхождения, которое означает «избавление». Господь воскрес, и люди радуются этому. Жизнь одержала победу над смертью. В этот день вместо обычного приветствия верующие говорят друг другу: «Христос Воскресе!», а в ответ слышат: «Воистину воскресе!»

Пасху всегда отмечают весной, но день празднования меняется каждый год.Существует способ, благодаря которому можно самостоятельно вычислить дату праздника. Для этого понадобится лунный календарь. Нужно посмотреть, в какой день будет первая полная луна, следующая за днем весеннего равноденствия (его отмечают 21 марта). Первое воскресенье, которое наступает после полнолуния, и станет днем Великой Пасхи. Такой способ вычисления пасхального воскресенья был установлен Первым Вселенским Собором в 325 г.н.э.

Пасхе предшествует Великий пост – самый длительный в году․ В течение 40 дней, символизирующих Бога, проведшего в пустыне это время в посте и молитве, люди пытаются пройти его путь, очищаясь от грехов и стараясь стать лучше. Последняя неделя Великого поста для верующих – самый сложный и волнительный период. Ее называют Страстной. Каждый день этой недели напоминает о том, как завершалась земная жизнь Иисуса Христа. Предшествует ей Вербное воскресенье, которое напоминает о входе Господа в город Иерусалим.

Великий четверг Страстной недели еще называют Чистым. Много веков назад наши предки очень ждали этот день и начинали его с купания еще до восхода солнца. Также в этот день подстригали волосы и умывались»из серебра» – бросали любое серебро в воду и после этого умывали ею лицо. Наши предки верили, что такие обряды сохраняют красоту и здоровье верующих людей.

Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели. Верующим в этот день принято полностью отказаться от еды. Вечером можно съесть хлеб и выпить воды. Также в пятницу перед Пасхой стоит избегать веселья и различных развлечений.

Работать физически в Страстную пятницу не рекомендуется, но разрешено выпекать куличи. В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не портится и не покрывается плесенью, а также имеет целебную силу.

С праздником Пасхи связано много традиций, ритуалов и обычаев. Это и зажжение Благодатного огня, символизирующего свет в гробе Господа, который означал его воскрешение. И традиция помогать убогим и нищим, делясь одеждой и едой в этот день, чтобы и они могли присоединиться к празднованию Пасхи. Этот день принято встречать в чистой или новой одежде, потому что она символизирует начало новой жизни. А саму новую жизнь представляют пасхальные яйца, которые в больших количествах красят в Страстную Субботу.

У христиан яйцо ассоциируется с появлением новой жизни. Ведь в скорлупе действительно теплится новая жизнь, пока еще не открытая ни для кого, но она, находясь под защитой, растет и развивается, чтобы в один прекрасный момент открыться всему миру. Но для чего каждый год мы раскрашиваем яйца в причудливые цвета и узоры? Вообще, разноцветные орнаменты – это более позднее явление, первоначально яйца красили только в красный цвет. И версий, объясняющих это, существует несколько.

Бытует мнение, что христианская святая Мария Магдалина, очень преданная учению Христа, будучи свидетельницей его распятия и воскрешения, пришла к самому императору, чтобы сообщить об этом чуде. Но в те времена, чтобы попасть на аудиенцию, необходимо было принести пожертвование. Для бедных людей достаточно было хотя бы яйца. Что она и сделала. Но император рассмеялся, не веря словам Марии, сказав, что не может человек воскреснуть точно так же, как не может яйцо вдруг стать красным. И на глазах у всех оно стало приобретать пурпурный оттенок.

По другой версии Мария преподнесла яйцо императору в качестве подарка. Но чтобы придать ему вид сувенира, раскрасила яйцо в красный цвет, нанеся на него первые две буквы торжественной фразы «Христос Воскресе!».

Еще одна версия гласит, что в былые времена во время поста люди в больших количествах употребляли яйца. Чтобы они дольше хранились, их варили. А чтобы отличить вареные яйца от сырых, их попросту окрашивали.

Номер: 39Выпуск: 3917Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия