ГЕРОИ НЕ ЗАБЫТЫ – ИХ ПОДВИГИ БЕССМЕРТНЫ

75 лет победе

Течёт река бессмертного полка:

По улицам, проспектам, по стране.

Шагают в ряд с портретами в руках

Потомки победителей в войне.

Относительно недавно в России, а в Абхазии и подавно, стало проходить шествие бессмертного полка. Но с первых дней оно приобрело стихийный масштаб. Как и в далекие 1941-1945 гг. по улицам, дорогам, проспектам и переулкам шагают герои ценой собственной жизни отвоевавшие страну. В их безмолвных лицах отражается мужество и отвага, заложенная при рождении. А вглядываясь в глаза героев изображенных на фотографиях, будто из глубин души слышится голос: «Не подведи, не навреди и не уничтожь то, за что я сложил голову. Береги страну и поддерживай мир».

У каждого изображенного на портрете бойца жизненная история достойна экранизации. Участвуя в шествии я познакомилась с Алисой Шинкуба у которой прадед воевал в Великой отечественной войне. Его девушка не видела, но наслышана от родителей.

Шинкуба Василий – мой прадедушка. Родился 27 декабря 1926 года в Цабале. В октябре 1943 года его призвали в армию и направили на Дальневосточный фронт, где до октября 1945 года принимал участие в боевых действиях 8 стрелкового полка третьей стрелковой дивизии. После разгрома японской армии прадедушка продолжил службу до сентября 1951 года в составе войск Забайкальско-Амурского военного округа.

О его подвигах я наслышана, расскажу один:

Великая табуретка

После разгрома одного фашистского концлагеря прадед послал ребят туда: «Сходите, а то у нас даже сидеть негде, может, найдете что-нибудь», – сказал он им. А ребята оттуда притащили две табуретки. Прадед почему то перевернул их, а там написаны четыре адреса: «Мы находимся в таких-то лагерях под Ленинградом, я такой-то, нас, парашютистов, выбросили в тыл немцев и забрали в плен». Один из адресов был ленинградский. Прадед взял солдатский треугольничек, отправил письмо с информацией, да и забыл про него. Потом раздается звонок из Стрельны. Вызывают его к майору НКВД. Там прадеда допросили про то, откуда информация. В итоге попросили отправить доски с надписями. Василий Иванович поговорили с майором, тот ему сказал, что это была специальная диверсионная группа Красноармейцев отправленная на задание, и никаких сведений от нее не поступало. А это были первые известия – на табуретке.

Таких историй в арсенале прадеда не мало. Но были и забавные случаи. Про один из таких мне рассказал отец. Тогда прадед перебрался в Волосово под Ленинградом. В тот день был дежурный на КП. Утром к нему подходит какой-то тип с собакой. Просит у часового позвать офицера. Прадед вышел к нему и спрашивает: «В чем дело?» – «Вот собаку притащил. Возьмите ее себе и расстреляйте». – «А что такое?» – «Жену всю искусала». И поведал такую историю: эта собака была в фашистских женских лагерях и была натренирована на женщин, и если кто-то подходит к ней в юбке, она сразу рычит. Если в брюках – сразу смирнеет. Василий Иванович посмотрел – немецкая овчарка, хорошая, решил оставить. Так она у них и пробыла до конца. Мужчин она не кусала, а когда приходили женщины, они ее привязывали, да и к тому же после вести о появлении такой собаки девушки там не появлялись, даже повариха их кухни не выходила.

Так, за рассказами о своих ветеранах мы с ней прошли пешей колонной…

Чтоб мир спасённый не забыл героев,

Идёт, взорвав забвенья тишину.

Проходит вечность – полк бессмертный строем

Идёт опять сражаться за страну.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 40Выпуск: 3918Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА