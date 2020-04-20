ПРОШУ СЛОВА

СПАСИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Практически весь научный мир, врачи, инфекционисты и мн. др., в один голос признают, что именно от массового скопления и миграции людей, в первую очередь туристов, происходит проникновение и распространение инфекции COVID-19, неизбежно угрожающей эпидемиологической вспышкой и ростом числа преждевременно погибших людей любого возраста.

Как известно, у вируса «SARS-CoV-2 обнаружена мутация, которая отличает его от SARS, зато делает похожим на ВИЧ и вирус лихорадки Эбола. Благодаря этой мутации он в 100-1000 раз легче проникает в клетки человека, чем SARS». От этого всё чаще погибают врачи, медицинский и технический персонал, сражаясь в смертельной битве за наши с вами жизни. Покойтесь с миром герои! Их время на выяснение первопричин происходящего и возможных сценариев будущего, к сожалению вышло.

Самая первая, главная и реально работающая преграда, из перечня необходимых санитарно-карантинных мероприятий, способная не допустить проникновения на данный момент неизлечимой инфекции и вспышки эпидемии – максимальное ограничение на въезд в страну. Так же необходимы – соблюдение большей социальной дистанции, минимизация контактов, не допущение массовых скоплений, и далее по списку. На сегодня всё это и есть та новая, надеюсь временная, добавленная реальность, которую нельзя игнорировать в высшей степени, чем привычные для человека правила гигиены.

Вывод очевиден. Ограничения на въезд в страну следует продлевать. Как и режим Чрезвычайного положения. Пока ещё на неопределённое время. Вне зависимости от количества больных, или их полного отсутствия. Особенно, на фоне роста числа инфицированных в соседней России. Где к тому же официально заявлено об угрозе распространения инфекции в первую очередь «бессимптомниками», предварительное количество которых определено уже в 30% от общей численности населения. В Грузии сегодня и вовсе добавили ещё один запрет, на время пасхальных праздников – это передвижение на легковых автомобилях.

При этом, до сих пор никто в мире не продемонстрировал лекарства от этой болезни. Как нет ни одного наработанного врачами общеприменимого протокола лечения. Так же нет никаких гарантий от повторной вспышки инфекции, которая может быть спровоцирована уже переболевшими пациентами. Поэтому, даже «в Китае пока нет никакой победы над эпидемией». Повторюсь. Как говорят специалисты – единственная возможность предотвратить распространение вируса – это изоляция страны от внешнего мира.

Проявим благоразумие! Мы много лет жили под незаконными санкциями, в блокаде, сражаясь за нашу свободу и право на жизнь! Войной и изоляцией наш народ обрекали на погибель! До сих пор наши недруги стремятся добить нас, вынашивают и отчасти реализуют различные коварные планы, нередко прикрытые «заботой» о наших с вами соотечественниках. Теперь весь мир ощущает на себе все тяготы принудительной изоляции, опасную близость и внезапность смерти.

Благоразумие и ответственность каждого из нас – возможность приблизить час общего оздоровления! Сегодня лучше всем отойти от привычного образа жизни, обрести иное достойное применение, чем досрочно отойти в мир иной, и спровоцировать гибель других людей.

Терпения всем! И здравого смысла! Бережённого Бог бережёт!

Анцәа дышәхылаҧшааит зегьы!

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МАЛАЯ ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ БЕДЫ

В связи с официально распространённой сегодня информацией о плановой переброске колонны спецавтомобилей российских военных из Крыма в Абхазию, возникают различные точки зрения. В соцсетях высказаны ряд опасений и настороженностей, в том числе в актуальности такого перемещения на фоне пандемии коронавируса, пока обходящую Абхазию стороной. Надеюсь, что и дальше инфекция COVID-19 минует нас всех.

Поделюсь своими соображениями по этому поводу. Может кто расскажет, есть ли у Абхазии собственные подразделения радиационной, химической и биологической защиты? Если да, то насколько они укомплектованы?

Понятно, что есть государственная тайна. Но, различные манёвры никто не отменял. Особенно, при наличии по соседству традиционно враждебной Грузии, находящейся сегодня в основной струе американских амбиций на Кавказе. Недавнее голосование (2 апр. 2020 г.) грузинской стороны на Генассамблее ООН в унисон США, Великобритании, стран ЕС и Украины, заблокировавших российский вариант резолюции об отмене «односторонних санкций», мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, объявленной таковой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года, лишь малая часть большой беды, исходящей от официального Тбилиси сегодня.

При этом, надо понимать потенциал противника. Знать насколько серьёзно армия США десятилетиями укрепляется в Грузии, превратив её в свой военный плацдарм. Это один из ключевых опорных пунктов армии США, нацеленный на Абхазию и конечно на Россию. В том числе посредством секретных военных биологических лабораторий. Которых только в Грузии аж четыре стационарных и десятки мобильных. В этих лабораториях американские военные накапливают и разрабатывают множество различных видов штаммов бактерий, вирусов и токсинов. В том числе боевых и этически направленных, самого высокого класса опасности.

К тому же, военные и спецслужбы США на законных основаниях имеют право прибывать на территорию Грузии без каких-либо ограничений. В любом составе, с всевозможной техникой и в любое время. Никаких разрешений грузинских властей им на это не требуется.

В это же время у нас нет ни одной даже захудалой онлайн вэбкамеры на КПП Ингур. Чтобы наше общество могло воочию наблюдать какие «чудеса» творятся на границе с враждебной Грузией. Откуда годами идёт в Абхазию контрабандный груз. Способный молниеносно превратиться в отработанный канал для нанесения военного удара биологическим оружием массового поражения.

Я уже не говорю про максимально возможное обустройство современными техническими средствами всего пространственного предела действия государственного суверенитета Абхазии.

Мы должны быть благодарны, что кто-то ещё верит в наше с вами общее стремление на деле, а не на словах, к сохранению и укреплению каждой составляющей государственного суверенитета Абхазии.

Да, было время, когда мы сами охраняли свою границу. И эту способность так же следует реанимировать. И поскорее. Как и национальную систему здравоохранения необходимо рассматривать в ряду важнейших основ доктрины национальной безопасности. И мн.др.

Тем более, когда здесь живёт такой свободолюбивый и трудолюбивый народ. И рядом мощный союзник в лице России.

Иначе нельзя.

Даур АЧУГБА, политолог, историк

Номер: 40Выпуск: 3918Рубрика: политикаАвтор: Даур АЧУГБА, политолог, историк