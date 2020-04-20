ГРУЗ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕН ПО МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ АБХАЗИИ

Гуманитарный груз медицинского оборудования, средств защиты и дезинфекции, приобретенный и доставленный из Москвы Московской абхазской диаспорой, движением «Мы – вместе» и семьей Э. Гвазава, распределен по медицинским учреждениям Абхазии. Об этом сообщает Оперативный штаб по защите населения страны от коронавирусной инфекции.

Так, в частности:

– защитными очками обеспечены: Гудаутская ЦРБ в количестве 50 шт., Сухумская инфекционная больница – 30 шт., республиканская СЭС и республиканская ЦБ – по 20 шт., другие районные больницы – по 10 шт. (всего по медучреждениям распределено – 300 шт.);

– защитными костюмами обеспечены: Гудаутская ЦРБ – 300 шт., Сухумская инфекционная больница и республиканская СЭС – по 100 шт., республиканская ЦБ, Очамчырская и Ткуарчалская ЦБ – по 50 шт. (всего по медучреждениям распределено – 1 000 шт.);

– респираторными масками обеспечены: Гудаутская ЦРБ – 500 шт., Сухумская инфекционная больница и республиканская ЦБ – по 200 шт., республиканская СЭС – 100 шт., другие районные больницы – по 50 шт. (всего по медучреждениям распределено – 2 184 шт.);

– инфракрасными бесконтактными термометрами обеспечены: Гудаутская ЦРБ и республиканская СЭС – по 5 шт., республиканская ЦБ – 4 шт., Гудаутская, Очамчырская и Сухумская городские поликлиники – по 3 шт., Галская и Ткуарчалская районные больницы – по 2 шт. (всего по медучреждениям распределено – 50 шт.);

– масками медицинскими обеспечены: Гудаутская ЦРБ – 1 000 шт., республиканская ЦБ, Сухумская инфекционная больница, Очамчырская и Ткуарчалская районные больницы, Сухумские городские поликлиники – по 500 шт. (всего по медучреждениям распределено – 7 000 шт.);

– аппаратами искусственной вентиляции легких обеспечена Гудаутская ЦРБ в количестве 4 шт.

Кроме этого, распределен по медучреждниям страны и другое медоборудование и комплектующие части. В ближайшее время планируется следующая поставка гуманитарного груза.

Номер: 40Выпуск: 3918Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс