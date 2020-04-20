РАСПОРЯЖЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение об изменении ограничительных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции.

В тексте Распоряжения говорится:

«В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Возобновить с 20 апреля 2020 года работу продуктовых и сельскохозяйственных рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главой администрации по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, но не более трех дней в неделю.

2.Главному государственному санитарному врачу Республики Абхазия, санитарно-эпидемиологическим службам г. Сухум и районов Республики Абхазия организовать проведение дезинфекции рынков, возобновляемых работу.

3. Отменить с 20 апреля 2020 года комендантский час в Гагрском и Галском районах.

4. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 1 мая 2020 года.

5. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 1 мая 2020 года. Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов.

6. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 1 мая 2020 года. Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

7. Приостановить до 1 мая 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

8. Ограничить до 1 мая 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе, за исключением:

– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; – машинистов грузовых поездов;

– граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;

– провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников).

9. Обеспечить изоляцию граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

10. Приостановить до 1 мая 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.

11. Приостановить до 1 мая 2020 года работу ресторанов, кафе, баров, пацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.

12. Запретить движение (использование) общественного транспорта (внутригородского, пригородного, междугороднего) до 1 мая 2020 года, за исключением легкового такси.

13. Приостановить до 1 мая 2020 года работу парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров и спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.

14. Приостановить до 1 мая 2020 года работу по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

15. Приостановить деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники) до 1 мая 2020 года.

16. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

17. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 1 мая 2020 года.

18. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений до 4 мая 2020 года.

19. Продлить каникулы в школьных образовательных учреждениях до 4 мая 2020 года.

20. Приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 4 мая 2020 года.

21. Приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций) до 4 мая 2020 года.

22. Приостановить до 1 мая 2020 года посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

23. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:

– главы администраций г. Сухум и районов; Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пункта 1 Распоряжения;

– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2, 3, 4 и 11 Распоряжения;

– Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму – по реализации пунктов 5 и 6 Распоряжения;

– Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 7 Распоряжения;

– Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия;

– Главный государственный санитарный врач Республики Абхазия; главы администраций районов – по реализации пункта 8 Распоряжения;

– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 9 Распоряжения;

– главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 10, 12 и 13 Распоряжения;

– Министерство культуры Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 14 Распоряжения;

– Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 15 Распоряжения;

– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 16 Распоряжения; – Министерство просвещения Республики Абхазия – по реализации пунктов 17-20 Распоряжения.

24. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 20 апреля 2020 года».

Номер: 40Выпуск: 3918Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс