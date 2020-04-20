ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА РА

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции и недопущения её распространения.

Члены Совбеза совместно с медицинскими и санитарными экспертами обсудили текущую ситуацию, эффективность введённых ранее предупредительных мер по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу» и др.

Открывая рабочую встречу, и.о. Президента сообщил: «Регулярно от Межведомственного оперативного штаба поступают сводные данные о ситуации в республике. Кроме того, мы получаем информацию от районных оперативных штабов. Наряду с данными от некоторых районных администраций поступила просьба рассмотреть возможность определения местными властями графика работы продовольственных рынков, графика работы некоторых предприятий, способных соблюдать все предписанные санитарные нормы в условиях угрозы коронавируса».

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подчеркнул, что на данном этапе все мероприятия проводятся чётко, в соответствии с утверждёнными инструкциями, а также в соответствии с распоряжениями исполняющего обязанности Президента.

Лечение пациентов проводят в соответствии с инструкциями ВОЗ, ситуация стабильная, с положительной динамикой. У первого пациента Гудаутской ЦРБ, заражённого инфекцией COVID-2019, диагностируются отрицательные тесты на вирус. После повторных исследований пациента будут готовить к выписке.

«Поэтому все должно быть продолжено для того, чтобы мы закрепили окончательно тот эффект, который на сегодняшний день мы имеем», – заключил Цахнакия.

По мнению главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, веских причин, чтобы не пересмотреть условия защитных мер населения от коронавирусной инфекции она не видит.

«Районные СЭС будут вплотную работать с администрациями районов и городов для того, чтобы по окончании рабочего дня на продовольственных рынках проводилась соответствующая стандартам дезинфекционная обработка», – пояснила Скорик.

С одобрения санитарных служб с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов, отменён комендантский час.

По согласованию с членами Совбеза было решено усилить режим контроля на КПП «Псоу», все пересекающие границу граждане будут размещены в объекте обязательного карантина на 14 дней.

По предварительной информации, некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая.

Соответствующее Распоряжение Президента о новых мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 будет подписано и опубликовано сегодня, 17 апреля.

Номер: 40Выпуск: 3918Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс