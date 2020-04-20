ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поздравил исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим праздником Воскресения Христова:

«Уважаемый Валерий Рамшухович!

По случаю Светлой Пасхи позвольте выразить Вам и дружественному народу Республики Абхазия самые теплые поздравления и наилучшие пожелания, а Вашей стране – стабильности, мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Позвольте также пожелать Вам и Вашему народу мира и добра, особенно в свете нынешних сложных обстоятельств, которые переживает весь мир».

Номер: 40Выпуск: 3918Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс