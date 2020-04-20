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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 20.04.2020

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поздравил исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим праздником Воскресения Христова:

«Уважаемый Валерий Рамшухович!

По случаю Светлой Пасхи позвольте выразить Вам и дружественному народу Республики Абхазия самые теплые поздравления и наилучшие пожелания, а Вашей стране – стабильности, мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Позвольте также пожелать Вам и Вашему народу мира и добра, особенно в свете нынешних сложных обстоятельств, которые переживает весь мир».


Номер:  40
Выпуск:  3918
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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