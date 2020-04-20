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20.04.2020
Номер: 40
Выпуск: 3918
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поздравил исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим праздником Воскресения Христова:
«Уважаемый Валерий Рамшухович!
По случаю Светлой Пасхи позвольте выразить Вам и дружественному народу Республики Абхазия самые теплые поздравления и наилучшие пожелания, а Вашей стране – стабильности, мира, дальнейшего прогресса и процветания.
Позвольте также пожелать Вам и Вашему народу мира и добра, особенно в свете нынешних сложных обстоятельств, которые переживает весь мир».
Номер: 40
Выпуск: 3918
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс