ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил православных Абхазии со Светлым Христовым Воскресением!

В поздравлении, в частности, говорится:

«Великий праздник Пасхи объединяет тысячи людей в нашей стране, наполняет сердца теплом и радостью, а красивые пасхальные традиции создают особую атмосферу в каждом доме.

Главный православный праздник дарит нам надежду, обращает наши мысли к высоким духовным идеалам и вдохновляет на благие дела.

Я искренне желаю вам праздничного настроения, мира, здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше любви и добра!

Христос Воскресе!»

Номер: 40Выпуск: 3918Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс