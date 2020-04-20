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20.04.2020
Номер: 40
Выпуск: 3918
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил православных Абхазии со Светлым Христовым Воскресением!
В поздравлении, в частности, говорится:
«Великий праздник Пасхи объединяет тысячи людей в нашей стране, наполняет сердца теплом и радостью, а красивые пасхальные традиции создают особую атмосферу в каждом доме.
Главный православный праздник дарит нам надежду, обращает наши мысли к высоким духовным идеалам и вдохновляет на благие дела.
Я искренне желаю вам праздничного настроения, мира, здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше любви и добра!
Христос Воскресе!»
Номер: 40
Выпуск: 3918
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс