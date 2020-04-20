ПРАВОСЛАВНЫЕ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Христос воскресе! – Воистину воскресе!Пасха Христова – торжество из торжеств! Церковь в священных песнопениях называет Пасху «великою, двери райские нам отверзающей, неделей святой, светлым Христовым Воскресением», ибо «Христос воста, веселие вечное!»Пасхальные богослужения совершаются особенно торжественно, как в первый день Пасхи, так и во всю Светлую седмицу. Со времен апостольских Церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Поскольку, христианская Церковь бодрствует «в священную и спасительную ночь светлого Воскресения Христова – провозвестницу дня духовного обновления и освобождения от рабства греху и диаволу».Задолго до полуночи верующие стекаются в храм и ожидают наступающего Пасхального Торжества. Священнослужители облачаются во весь светлейший сан. Перед самою полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом крестным ходом обходят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Все это время с высоты колокольни несется пасхальный трезвон. Все молящиеся идут с возожженными свечами, выражая духовную радость Светоносного Праздника. По окончании Божественной литургии начинается «христосование» – целование священнослужителей с народом. При целовании и приветствии христиане издревле дарят друг другу красные яйца. Яйцо есть символ жизни. Яйцо же, окрашенное красной краской, напоминает еще и о том, что эта новая жизнь приобретена Пречистой Кровью Христа Спасителя. Обычай дарить пасхальные яйца, по древнему церковному преданию, обязан своим началом св. Марии Магдалине, которая, представ перед императором Тиверием, поднесла ему красное яйцо с приветствием: «Христос воскресе!»Святитель Феофан Затворник писал о Дне Христова Воскресения: «Ангелы поют, сорадуясь нам, нас же сподоби, Господи, Тебя Воскресшего чистым сердцем славить!»Как отмечается в церковных правилах: «В следующие дни Пасхи, после Литургии, при колокольном звоне, бывают Крестные ходы вокруг храмов. Всю Светлую Пасхальную неделю звонят во все колокола. Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника св. Троицы, коленопреклонений и земных поклонов не полагается».Номер: 40Выпуск: 3918Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс