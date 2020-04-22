Вопросы духовно-нравственного развития абхазского общества и государства в современном мире

В последние десятилетия во всем мире происходят события, которые оказывают серьезное влияние на национальное самосознание людей и способствуют переустройству мировоззренческого строя.

В современных условиях институт государственного строительства Абхазии и абхазского общества необходимо рассматривать через призму национально–государственного устройства, где, духовному и нравственному порядку желательно придать предопределяющий характер, учитывая преобразующую силу их воздействия как на личность, семью, общество, так и на государство в целом.

Что есть духовность и нравственность, если ее не отождествляют с религиозностью, это внутреннее упражнение человека, это принятие человека самого себя посредством своей совести, а совесть накапливается знанием, что есть зло, а что есть добро, что есть хорошо, а что есть плохо. И знания эти, накапливаясь, передаются из поколения в поколение через и посредством устойчивых традиций и обычаев.

В нашем случае это можно наблюдать на примере веками выработанной системы а8су'ара и а'8суара, где нравственность и духовность являются определяющими элементами бытия.

На протяжении веков и тысячелетий а8су'ара и а'8суара формировалась и сохранялась как внутренняя сила народного самосознания. Они обусловили национальную устойчивость в жестокой борьбе за сохранение этноидентичности на основе – «8суала, 8суа 7асла» (по-абхазски, по абхазскому закону), что по существу и определяет содержание т.н. «абхазского мира».

Следует обратить внимание, что абхазское традиционное общежитие, основанное на системе – а'8суара, а8суа 7ас – содержит в себе элементы как экономических, социальных, правовых, так и морально-нравственных ветхозаветных и новозаветных принципов. В этом можно усмотреть схожесть образа жизни и образа мысли древних иудеев, православных христиан и традиционных абхазов.

А'8суара, как, например, и кон¬фуцианство, определяет ценности общежития для всего общества в целом. В основу а8суара заложено уважение к лич¬ности свободного человека, образ мысли и образ жизни кото¬рого связаны с понятием – аламыс (совесть) и ауаҩра (ду¬ховность и человечность). В тоже время а8суара – источник для изучения нацио¬нального характера и национальных особенностей абхазского народа, она дает возможность определить мотивы, формы и методы, используемые в государственном строительстве.

Естественно, что и в сохранении, и трансляции присущих этнокультуре, образцов поведения, ценностей, регулирующих, прежде всего, отношения между людьми в обществе, должна быть определенная устойчивость, код. Эта устойчивость и есть традиция в существовании а8суара посредством - 8суа 7асла, т.е. образа абхазского миропорядка, абхазского мира, абхазской законности.

В основе абхазской традиционной культуры, того же «абхазского мира» лежат множество важных принципов. Доминирующими по своей связующей силе являются такие черты, как сыновнее уважение, гостеприимство, отвага и смелость воина.

Одним из основополагающих понятий традиционной культуры абхазов является почтительное, уважительное отношение, как к старшим, так и к младшим, однако предопределяется высокое уважение к старшему по возрасту, как правило, независимо от его происхождения, национальной принадлежности, вере, расе, пола, образования, положения в обществе. На протяжении долгой истории народа были выработаны сложные, подчас тончайшие дипломатические правила взаимоотношений, создан неписаный морально-эстетический кодекс, регулирующий взаимоотношения «старших» и «младших», основанный на принципе – «горе и гибель народу, у которого младшие перестают почитать старших».

Наиболее идеализируемым обычаем в ряде духовных ценностей абхазов является этикет гостеприимства. Гостеприимство рассматривается вне времени и пространства. Оно всегда считалось добродетелью и не только у абхазов, но и у всех народов Кавказа. Главная идея гостеприимства – это достойный прием гостя (пусть даже он личный враг), согласно обычаям святое отношение к нему было и есть нерушимым правилом, которое прививается и внедряется в сознание абхазов с детских лет.

Отличительное в идее гостеприимства выражается в том, что для гостей в старину абхазы в своей усадьбе строили специальное помещение – «акъас6ьа» (дом для проживания гостей), здесь же держали специальную гостевую посуду, утварь и постельные принадлежности. В современных абхазских домах до сих пор содержат отдельные гостевые помещения со всеми необходимыми предметами домашнего обихода.

Морально-этическая ценность гостеприимства представляется для абхазов, как и для всех кавказских народов, нерушимой. Через него народ показывает свое отношение к стороннему человеку, проявляя заботу о его благополучии и безопасности.

Специально приехавшего или пришедшего гостя абхазы во все времена воспринимали как «Божью благодать» и считали, что гость от Бога и несет с собой Божие благословение.

Еще одна особенность «Абхазского мира», которая равно одинаково касалась и дворян, и анхаҩы (усадебников), т.е. все сословия абхазского общества, это исполнение военной повинности. Каждый мужчина должен был, в случае необходимости, явиться с оружием для защиты общей безопасности и действовать против общих врагов.

Военно-демократические отношения, которые преобладали в абхазском обществе, выработали в характере народа рыцарские черты и особенности морально-этических установок, которые перешли в разряд национально-культурного наследия.

Оружие издревле ценилось у абхазов едва ли не превыше всего. Оно являлось постоянной принадлежностью всякого мужчины и предметом его особой гордости. Считалось недопустимым ни обезоруживание человека, ни оставление противнику своего оружия, ибо, согласно общепринятым представлениям, мужчина без оружия – это уже не мужчина.

Каждому верному себе абхазу с детского возраста приличествует жить в рамках общепринятых правилах «абхазского мира». Например, он по собственной инициативе и доброй воле может, и даже должен, незамедлительно принять участие в жизни любого человека (в том числе незнакомца или даже врага), которого постигло несчастье, горе или страдание.

«Абхазский мир», заключен по своей сути в абхазских ценностях, что совмещают в себе понятия отражающие право и нравы в частной и в общественной жизни. Так, например, если человек живет по правилам а8суа 7ас, то он не ворует, не крадет, не лжет и данное им слово, есть слово чести, это печать, которая выше печати казенной, бюрократической. Слово, данное а8суа, тождественно высокой чести и совести; его честное слово создает ему репутацию, которая соизмеряется категорией благородного признания обществом его досточтимой личности.

Л. ХАРЧЛАА, к.и.н., доц. каф. истории России и зарубежных стран

Номер: 41Выпуск: 3919Рубрика: обществоАвтор: Л. ХАРЧЛАА, к.и.н., доц. каф. истории России и зарубежных стран