НЕОБХОДИМА ТРАНСЛЯЦИЯ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Как сохранить апсуара, традиционные абхазские обычаи, наш родной язык: беседа с этнологом Мариной Барцыц

– Марина, сегодня все чаще говорят о том, что человечество вступило в новую эпоху своего развития, в эпоху глобализации. Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Взаимопроникновение экономик и культур не всегда бывает благом для народов (особенно для малых): оно приводит к навязыванию определенного образа жизни, стереотипа поведения, который часто идет в противоречие с национальными традициями. Безусловно, глобализация влияет на культуру и традиции абхазского народа. Часто мы беспокоимся о том, что под влиянием чужой культуры мы можем потерять свою собственную культуру. Как, по вашему мнению, сохранить уникальность и идентичность абхазской культуры в мире глобализации? Как у наших предков, прошедших через многочисленные сложности и испытания, получилось сохранить свою культуру, обычаи, традиции, язык?

– Когда мы говорим о необходимости сохранения абхазской культуры, абхазской идентичности, это не означает, что мы должны сохранить абхаза времён царя Леона. Абхазы были известны миру и 2000 лет тому назад, и все эти века представители абхазской национальности преображались. Это естественный процесс для любого этноса. Народ должен трансформироваться под влиянием нового времени, при этом его этнический стержень должен оставаться неизменным. К примеру, география расположения Абхазии, различные религии, которые приходили к нам, влияли на наше мировоззрение, еду, одежду, культуру, ценности, мировосприятие, но мы всегда оставались абхазами.

У абхазов, как у других народов Кавказа, есть традиционно установившиеся правила общественного поведения, так называемый абхазский этикет. Правила традиционного абхазского этикета вступают в действие уже при первом контакте двух лиц, которые, естественно, должны обменяться приветствиями. При этом само понятие «обменяться приветствиями» абхазы выражают словами «аҧсшәа ҳәара», то есть «изъясняться по-абхазски». А что такое этикет? Это ценности, которые возникли у народа в зависимости от географического расположения страны, климатических условий, от религии, которую исповедует он. Этикет складывается из всего того, через что прошел этнос. У абхазского народа имеется огромный опыт, который мы и сегодня должны использовать для развития нашего государства. Проведу аналогию с деревом. Чем глубже корни у дерева, тем выше его крона. В этом и есть сила дерева. Если в один день мы решим начать поливать дерево кипятком и обрубать его со всех сторон, оно со временем высохнет. То же самое может произойти и с любым народом, который не сохранит свою культуру, откажется от языка, своих ценностей и убеждений, забудет своих национальных героев. Истории известны факты, когда уничтожались целые народы. Что стало с убыхским народом, который пользовался славой самого воинственного народа? Убыхи, после их насильственного изгнания, оказавшись на чужбине, не поставили перед собой задачи: сохранить свой язык и культуру, они думали только о своем физическом выживании. Это и привело к исчезновению целого народа. Они не были истреблены, убыхи ассимилировались с другими народами. Поэтому важно понимать, что культура народа закодирована в языке, ритуалах, одежде. Не стало убыхского народа, в тот день, когда он потерял свой язык и свои культурные коды.

Что такое культура и традиции? Это то, что мы с вами считаем ценным. Абхазы – это традиционалистский народ. У нас много традиций, идущих с древнейших времён. Если мы праздник «Ажьырныҳәа» считаем ценным, то он становится традиционным. В тот день, когда мы скажем, что этот праздник нам не нужен, то он перестанет быть традиционным абхазским праздником, и один из корней нашего дерева умрет. Умрет язык, перестанем соблюдать традиции, соблюдать абхазский этикет, не станет и самого этноса. Есть такая национальность, как космополит, то есть гражданин мира. Кто этот человек? Откуда он пришёл? Какое у него прошлое? Какие у него ценности? Если человек не знает, откуда он, он тогда не знает и того, куда идёт, зачем он в этом мире.

Абхазия всегда оказывалась между великими державами, как между молотом и наковальней. Возьмите любой период истории, когда самые большие империи сталкивались на нашей территории. Судьбы мира здесь решались. Сегодня противостояния идут между Россией и Америкой, и Абхазия опять оказывается в таком же положении, как и много веков тому назад. Оказавшись в сложном положении, мы всегда становились закаленными. Более того закаленными мы выходили и из-под обломков разрушившихся империй. Рушилась Российская империя. Абхазский народ мог уйти в историю, погибнуть, но из под обломков Российской империи он вышел, будучи «виновным» народом. Больше половины населения страны тогда было выселено в Турцию. Не то чтобы думать о культуре, у нас стоял вопрос о физическом выживании. И вдруг мы выходим из этого, имея собственное государство. Затем произошел развал СССР. После развала Советского союза, нам в отличие от других государств, пришлось еще воевать за свою родину. И мы сумели отстоять свободу и независимость своей страны. Как все это стало возможным? Мы знаем формулы, как жить и мы ими активно пользовались. Мы всегда помнили своё, свою цель, свою задачу, свои интересы, мы никогда не отказывались от собственной культуры. Все это говорит о том, что у нас имеется огромный опыт государственности.

– Сегодня мы во многом проигрываем нашим предкам. Что мы делаем не так?

– Давайте прежде размышляем над тем, чем наши предки отличались от нас? Что они умели, чего мы сегодня не умеем? И мы найдём много интересных ответов на свои вопросы. Например, мой отец рассказывал историю одного нашего предка, который жил в конце XVIII начале XIX веков. И отец рассказывал о нем так, будто бы он жил совсем недавно. Это говорит о том, что наши отцы и деды хорошо знали свою историю. Историю своей страны, семьи, фамилии, рода. Проблема нынешнего поколения заключается в том, что она плохо знакома с собственной историей. И мы учёные, чиновники виноваты перед молодым поколением, что, живя в независимом государстве, не создаем учебники, и до сих пор пользуемся пособиями. Мне кажется, мы стали забывать очень ценные для нас вещи, которыми пользовались наши мудрые предки. Нам все время кажется, что государство нам нужно для того, чтобы прокормить народ сыто. Можно быть колонией и при этом быть сытыми. Свобода и независимость – это, прежде всего, ответственность. Строительство государства – это дорогое удовольствие, это ответственность. При строительстве государства управляющие им люди должны думать о судьбах людей и быть на высочайшем уровне, чтобы пройти через все сложности и испытания. Мы должны знать, что мы должны дать молодому поколению Абхазии. И трансляция культуры должна стоять на первом месте, она не должна прерываться. Из поколения в поколение должны передаваться культура, традиции, язык, история, код нации. Мы же от родителей получаем не только гены ДНК, какой-то характер, темперамент, внешние данные, мы должны получить наработанный веками огромный пласт культуры и знаний. Чем больше мы будем знать своё прошлое, традиции, язык, тем больше мы сможем сохранить свою культуру, свою идентичность и быть успешными. Пусть даже нас не понимают в мире, главное, чтобы мы понимали мир. Важно передать детям и достоверные факты истории. Если говорить о махаджирстве, молодое поколение до сих пор думает, что многие абхазы переселились в Турцию, потому что там им обещали манну небесную. Возможно, обманули пастуха, который никогда на народном собрании не был. Абхазы всегда ездили в Турцию, с которой ее связывали торговые отношения. То есть они прекрасно знали Турцию.

В чем вообще смысл жизни для любого человека? Как к этому понятию относились наши предки? Родился человек, и он, как минимум, должен был познать себя. Кто он? Зачем он здесь? Родился абхазский мужчина, и он должен был знать свой фольклор, свою культуру, свою психологию, темперамент. Чем он занимался в возрасте 20 лет? Он пытался познать самого себя во всех сферах жизни. Это называется хьыӡрацара, походом за славой. Как в скандинавских сказках абхаз кидал себя в разные ситуации, боевые действия, поэтому он шёл в поход, қәылара дцон, пытаясь, таким образом понять кто он, что может, что из себя представляет. Кидает себя в разные ситуации, и этим он себя закаляет. А для чего ему нужно было так познавать себя? Чтобы понять, как дальше жить. Если мы как этнос не познаём себя, то нас может ожидать печальная участь. Мальчик должен знать семь поколений своего генеалогического древа. У нас фамилии передаются по мужской линии. У нас вообще мужская культура, так как абхазский мужчина – это профессиональный воин. Мы никогда не были многочисленным народом, поэтому мы должны были быть воинами. Откуда абхазы знали, что через семь поколений меняется ДНК? Поэтому сегодня важно не только обеспечить трансляцию культуры, но и сохранить связь поколений, связь времён. Культура всегда предполагает излишества. Наша задача – сохранить свою идентичность в эпоху глобализации. При этом мы должны быть современны миру. Мир меняется, меняются технологии, и человеческие качества мы должны сохранить.

– Как это делать?

– Необходимо знать своё прошлое. Наша культура должна развиваться, не потеряв своей сути. Как транслировать культуру? Трансляция культуры должна начинаться с самого детства. Для этого ребёнку нужно обеспечить традиционную систему воспитания, которая предполагает ненасильственное, мирное вольное воспитание, чтобы он вырос с чувством собственного достоинства. Ребенка никогда нельзя прессовать, никогда нельзя кричать на него, и тем более поднимать на него руку. Наши предки наказывали детей неласковостью. Мама вдруг переставала быть ласковой. Наказывали также угрозой наказания. Если ребёнок вёл себя плохо, то мать грозилась все рассказать отцу. Воин должен вырасти с чувством собственного достоинства. Посмотрите историю уголовных прав Абхазии, у нас вы практически не найдёте садистских преступлений. Культура этот вопрос давно решила, потому что абхаз с самого детства растёт в условиях, что он – царь, что он – солнце. Унижая, мы не воспитаем человека с достоинством.

К сожалению, у нас сегодня существует проблема трансляции культуры. Раньше хотя бы три поколения жили в одном доме. Отец с матерью были заняты хозяйством, добыванием еды, а дедушка с бабушкой сидели с внуками и рассказывали им истории. Таким образом, происходила трансляция культуры. Сегодня что произошло? Выросло поколение, которое практически было отчуждено от собственной истории. Плохое преподавание истории, плохая трансляция культуры, к тому же насаживалась чужая культура. Мы сегодня ведём себя так будто бы мы не хозяева Абхазии, а как чужаки. Даже наши чиновники, выступая по телевидению, часто употребляют в своей речи выражения: «эта земля», «эта страна», как будто их призвали править вражеской территорией. Они должны служить своему народу, своей стране. Нашему обществу необходимо вернуть ощущение того, что мы хозяева Абхазии. Быть хозяином – это ответственность. Если это мой дом, то я буду его любить. Возвращение к себе, возвращение к тому, чтобы быть хозяевами, владение собственным языком, собственной культурой, собственными кодами, вот что необходимо передать будущим поколениям. Вот для чего нам нужно государство! А сегодня выросло целое поколение, у которой нет чувства гордости за собственную культуру, им нечего будет дать детям. В доме уже практически нет старшего поколения, носителя культуры, поэтому мы должны создать учебники «История культуры абхазского народа». Этот предмет должны проходить в школах и вузах страны. Если мы каждый раз отказывались бы от своей культуры и языка, мы давно ассимилировались бы с другими народами. Мы и сегодня можем быть современными, то есть соответствуя времени, сохранять лицо. Если мир ушёл в информационные технологии, давайте, и мы наши учебники начнём создавать в электронном варианте. Есть новые носители информации, мы должны туда вкладывать свой материал. И таким способом решить проблему трансляции культуры. Географию Дальнего Востока наши дети знают со школы, а вот географию родного села, как называется та или иная речка, как ни странно, они не знают. Человек должен ощущать географию страны, а также знать, почему эта речка носит именно это название. А также, почему его фамилия звучит именно так? Связано ли это с географией проживания? Многие, к сожалению, не могут назвать имена дедушек, прадедушек, то есть не знают своих предков.

Абхазская культура на многие жизненные вопросы уже давно дала ответы, а мы умудряемся порой не принимать и не понимать ее. Мы начали проводить похороны в виде свадеб, а когда сидим на свадьбах, наоборот, прежде чем выпить за молодожёнов поднимает тосты за ушедших. Мы и в архитектуре не используем нашу культуру. Наши дома должны смотреть в сторону юго-востока. Обязательно должны быть балконы, так как у нас влажный климат, и они сохраняют дома от сырости. Мы даже могильные памятники устанавливаем неправильно, и чтобы поклониться ушедшему должны делать целый круг. Круг – это магия, защита. Абхазское движение рукой вокруг человека со словами: «сукәахшоуп», то есть «пусть я умру вместо тебя» не место на кладбище. То есть, обходя могилу, мы «говорим» эти свящённые слова. А потом мы жалуемся, что на дорогах погибает молодёжь, цвет нации. Получается, какие-то жизненно важные вещи мы забываем. Забываем жизненно важные вопросы, на которые уже давно получили ответы. Мы забываем то, в чем абхазы специализировались. Необходимо бережно относятся к собственной культуре и традициям, если даже сегодня какая-то технология нам не нужна, от нее не стоит отказываться, ее можно отложить на время. Это же опыт тысячелетних поколений, который может понадобиться в любой сложной и критической ситуации.

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 41Выпуск: 3919Рубрика: обществоАвтор: Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ