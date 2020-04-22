ТУРОПЕРАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПУТЕВКИ В АБХАЗИЮ И ПЛАНИРУЮТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В СОЧИ

Несмотря на введенный в России из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции, туроператоры уже составляют программу на лето 2020 г. и готовы запустить чартерные рейсы в Сочи уже с июня. Об этом сообщается на портале RuNews24.

Как говорится в сообщении, туроператоры планируют доставлять отдыхающих на курорты из Москвы уже с 3 июня. Чартерные рейсы предполагают включение трансфера в стоимость отдыха.

В частности, туристические агентства предлагают отдых в гостиницах Абхазии. Цены на путевки начинаются от 25 тыс. руб. на 2-х человек на неделю без питания, отель с завтраками – на 5 тыс. дороже, есть возможность приобрести турпоездки на озеро Рица, в Сухум и Гагру.

При этом отмечается, что в истории российских туроператоров впервые вводятся чартерные рейсы в Сочи. В условиях кризиса, сложившегося из-за пандемии, такой способ перевозок туристов считается вполне оправданным.

Номер: 41Выпуск: 3919Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс