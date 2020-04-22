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ТУРОПЕРАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПУТЕВКИ В АБХАЗИЮ И ПЛАНИРУЮТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В СОЧИ
Несмотря на введенный в России из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции, туроператоры уже составляют программу на лето 2020 г. и готовы запустить чартерные рейсы в Сочи уже с июня. Об этом сообщается на портале RuNews24.
Как говорится в сообщении, туроператоры планируют доставлять отдыхающих на курорты из Москвы уже с 3 июня. Чартерные рейсы предполагают включение трансфера в стоимость отдыха.
В частности, туристические агентства предлагают отдых в гостиницах Абхазии. Цены на путевки начинаются от 25 тыс. руб. на 2-х человек на неделю без питания, отель с завтраками – на 5 тыс. дороже, есть возможность приобрести турпоездки на озеро Рица, в Сухум и Гагру.
При этом отмечается, что в истории российских туроператоров впервые вводятся чартерные рейсы в Сочи. В условиях кризиса, сложившегося из-за пандемии, такой способ перевозок туристов считается вполне оправданным.
Номер: 41
Выпуск: 3919
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс