Точка зрения ТПП

НАМ НУЖНО ВЕРНУТЬСЯ В СЕЛО

В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, с закрытием государственной границы и возможным поздним открытием курортного сезона, именно сельское хозяйство может стать рычагом для поддержки экономики страны в целом. Сегодня как никогда сельское хозяйство может вернуть свой статус как приоритетного и движущего сектора экономики Абхазии.

Согласно статданным, около 50% населения республики проживает в селе, при этом практически все сельчане имеют приусадебные участки, пригодные для возделывания сельхозкультур.

В соответствии с «Декретом о введении дополнительных мер на территории РА и установлении административной ответственности» от 09 апреля 2020 года предусмотрен запрет нахождения граждан в общественных местах. Однако эти ограничительные меры не распространяются на случаи следования граждан к месту (от места) осуществления сельскохозяйственных работ.

Основным местом реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе и произведенной сельчанами, был рынок, который в связи с установленными карантинными мерами, закрыт.

Для многих крестьян реализация сельхозпродукции являлась основным средством получения дохода, который ныне утерян. Как в таких условиях существовать селу?

Давайте на время представим, что нашу границу закрыли… Наглухо! В том числе – приостановлен импорт продуктовой линейки. Сегодня, порядка 70% сельхозпродукции завозится в республику, в то время как мы можем самостоятельно выращивать продукцию, и как минимум обеспечить потребности внутреннего рынка. Кстати, так уже было в период, когда в конце 90-х – начале 2000-х Россия вводила ограничения по передвижению через абхазо-российскую границу. И тогда, граждане республики активно работали на приусадебных участках, чтобы по возможности вырастить для себя все необходимое. И сегодня настало то время, когда нам стоит повернуться лицом к селу.

Любая страна мира заинтересована в обеспечении внутренней продовольственной безопасности. Импортозамещение должно стать одним из основных приоритетов развития экономики республики.

Специалисты считают, что абхазским крестьянам вполне по силам обеспечить экологически чистыми продуктами, причем не только себя, но и все население республики.

Абхазия всегда считалась аграрной страной. И сегодня, для развития сельского хозяйства республика располагает всем необходимым – природными ресурсами, климатическими условиями и трудовым потенциалом.

При правильном подходе и реализации «Стратегии развития экономики РА» сельское хозяйство может выйти на первый план и стать фундаментом для экономики в это сложное время. Но это осуществимо только совместными усилиями государства, бизнеса и общества в целом.

На краткосрочную перспективу необходимо принять более конкретные меры поддержки села по следующим направлениям: обеспечение крестьян саженцами и семенами, средствами защиты от вредителей и необходимой для возделывания культур сельхозтехникой.

Поддержка агропромышленного комплекса в целом, создание производственных предприятий, это то, что обеспечит продовольствием внутренний рынок, поспособствует созданию новых рабочих мест, увеличению экспортных операций и приведет ко многим другим положительным результатам в экономике.

Пандемия коронвируса показала, что все наши взоры должны быть обращены на село, это наше начало и то, без чего нет будущего в современном мире.

В свою очередь, Торгово-промышленная палата в который раз предлагает обратить внимание на разработку и принятие закона РА «О личных подсобных хозяйствах» и формирование системы государственных закупок сельхозпродукции.

Крестьянин, являясь собственником своего хозяйства, проявляет все признаки и черты предпринимателя. Он так же, как и предприниматель, на свой страх и риск организует производство и реализацию продукции, руководствуясь рыночной конъюнктурой.

Именно обозначенный подход наиболее точно отражает сущность личного подсобного хозяйства как предпринимательского формирования, так как оно консолидирует в себе хозяйственную деятельность, сопряженную с риском, самоуправлением, эффективным комбинированием ресурсов, а также обладает присущими признаками и выполняет характерные предпринимательские функции.

В целях придания комплексного характера организации поддержки развитию личным подсобным хозяйствам Торгово-промышленная палата РА считает необходимым разработать Государственную программу поддержки и защиты личных подсобных хозяйств. Для этого необходимо:

1. Законодательно определить правовой статус крестьянина, занимающегося ведением личного подсобного хозяйства и отнести его к категории занятого населения;

2. Время занятия лица ведением личного подсобного хозяйства включить в трудовой стаж с возможностью добровольных выплат в бюджет Пенсионного фонда, что даст право на дополнительное пенсионное обеспечение лицам пенсионного возраста.

3. Распределить ЛПХ по группам:

– хозяйства, производящие продукцию для личного потребления, основанные на трудовом потенциале семьи;

– хозяйства, реализующие излишки продукции на сторону с использованием семейного трудового потенциала и привлеченного труда;

– предоставить право на получение кредитов, предоставления государственной финансовой помощи на производство сельскохозяйственной продукции лицам, ведущим личные подсобные хозяйства наравне с другими производителями сельскохозяйственной продукции, имеющими статус юридического лица.

На наш взгляд, решение перечисленных вопросов позволит систематизировать ведение требуемого учета занятых в сельском хозяйстве, объема произведенной в ЛПХ продукции, и обеспечить социальные льготы владельцам личных подсобных хозяйств.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 41Выпуск: 3919Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА