ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО 18 ЧИСЛА, В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ДАТА ВЫПАЛА НА ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Выплата абхазских пенсий жителям районов Абхазии начнется с 21 апреля, сообщил Sputnik председатель Пенсионного внебюджетного фонда Абхазии Денис Гулария.

По его словам, абхазская пенсия не была выдана гражданам 18 апреля в связи с тем, что число попало на выходной день.

Гулария отметил, что выплаты начнутся с Сухума и Сухумского района. Так, жители Сухума должны получить выплаты уже сегодня.

В течение текущей рабочей недели пенсию получат также жители Гудаутского и Ткуарчалского районов. В других районах республики пенсионные выплаты будут начислены на следующей неделе.

Ранее в интервью Sputnik начальник правового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Ромео Черкезия сообщил, что в течение текущей недели гражданам Абхазии будут начислены также социальные выплаты и пособия.

Номер: 41Выпуск: 3919Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия