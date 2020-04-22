ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВАЛЕРИЯ БГАНБА ПРОДУКТОВЫЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЫНКИ СТРАНЫ МОГУТ ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ С ПОНЕДЕЛЬНИКА 20 АПРЕЛЯ

Согласно установленным правительством правилам, до окончания срока ограничительных мер рынки могут работать три раза в неделю.

График и порядок работы будет определяться главами администраций по согласованию с районными СЭС.

Некоторые продавцы Сухумского рынка уже вышли на работу. Появились и первые покупатели.

Рынок в Гагрском районе открылся, по предварительным данным, 21 апреля, после проведения на его территории дезинфекции.

Рынок Очамчырского района открылся в понедельник 20 апреля. В Галском и Ткуарчалском районах рынки откроются 22 апреля.

В Гудаутском районе рынок начал частично функционировать еще в пятницу 17 апреля.

В связи с введением чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все рынки Абхазии были закрыты с 28 марта.

Номер: 41Выпуск: 3919Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия