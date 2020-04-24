КОРОНАВИРУС И ПОЛИТИКА

Правозащитники по всему миру обращают внимание на то, что некоторые правительства пытаются использовать борьбу с коронавирусом как предлог, чтобы усилить давление на оппозицию, неподконтрольные СМИ или наделить себя чрезвычайно широкими полномочиями, сообщает русская службы BBC , приводя в качестве примера Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Турцию, Венгрию и Китай.

Отмечается, что 16 марта власти Армении ввели режим чрезвычайного положения и ряд ограничений для СМИ.

Согласно новым правилам, любые публикации, репортажи и даже посты в соцсетях о коронавирусе могут содержать только данные, предоставленные властями, при этом «полностью отражая официальную информацию», то есть без их редактирования. А в случае, если СМИ выдадут какую-то информацию об эпидемии без ссылки на официальные источники, они обязаны опубликовать по данному вопросу официальное заявление или опровержение в течение двух часов после его получения или публикации.

При этом полиция нередко оказывает давление на журналистов, освещающих тему коронавируса. Действия властей Армении раскритиковали в ОБСЕ и международной организации «Репортеры без границ». Вскоре после этого Ереван частично пошел на попятную. Власти разрешили публиковать информацию по теме коронавируса, полученную из официальных международных источников.

Все эти ограничения касаются только публикаций, связанных с коронавирусом. Материалы на другие темы не подвергаются цензуре.

19 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «пятая колонна» и «национальные предатели» могут воспользоваться пандемией коронавируса для совершения провокаций. Он обвинил оппозицию в попытках «посеять беспорядок и панику». Через два дня после этого началась череда арестов оппозиционеров. Обеспокоенность и возмущение чередой арестов оппозиционеров в Азербайджане уже заявили международные правозащитные организации и комиссар Совета Европы по правам человека.

В Азербайджане и раньше арестовывали оппозиционеров, правозащитников и журналистов. Многие получали длительные сроки. По данным местных правозащитников, в стране на сегодня более 100 политзаключенных.

Более 300 человек в Турции были задержаны за публикации в социальных сетях, связанные с коронавирусом.

При этом полиция оказывает давление не только на журналистов. Например, на днях был задержан водитель грузовика, который опубликовал в своем аккаунте видео с критикой действий властей по сдерживанию эпидемии.

Бывший премьер-министр и лидер оппозиционной «Партии будущего» Ахмет Давутоглу раскритиковал попытки правительства замолчать критиков.

«Правительство запоздало с принятием мер по защите людей, заболевших коронавирусом, и мер по введению социального дистанцирования», – отметил политик. – И сейчас не время задерживать тех, кто подвергает решения властей критике».

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал КГБ разобраться с источниками информации, которые «сеют панику» относительно эпидемии коронавируса. При этом с получением оперативной информации о распространении коронавируса в Беларуси у медиа возникают проблемы. Белорусская ассоциация журналистов потребовала от Минздрава начать ежедневно сообщать о развитии ситуации с эпидемией. Но чиновники эту идею не поддержали.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также государственные лидеры Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призывают создать «глобальный альянс против коронавируса». Соответствующее предложение лидеры пяти государств, расположенных на различных континентах, высказали в совместной статье, опубликованной в издании The Financial Times.

«Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его, – говорится в статье. – Эта пандемия не пощадит ни одну страну, вне зависимости от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности». Среди конкретных мер, которые авторы статьи предлагают принять для борьбы с COVID-19, – разработка вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 и ее справедливое распределение по всему миру, передает DW.

«Доступность вакцины и эффективного метода лечения заболевания (COVID-19. – Ред.) по всему миру должны стать выдающимся примером «глобального общественного достояния», – подчеркнули президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Иордании Абдалла II, президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, президент Сингапура Халима Якоб и президент Эквадора Ленин Морено.

«Кризисы, подобные нынешнему, выявляют лучшие и худшие стороны в людях», – говорится в статье. По мнению пяти политиков, написавших ее, их задача, как государственных лидеров, состоит в том, чтобы стимулировать первое и приглушать второе.

По данным американскогоУниверситета Джонса Хопкинса на утро 1 апреля, во всем мире зарегистрировано 858 785 случаев заражения коронавирусом. 42 1151 человек на планете скончались

NEWS.am

Номер: 42Выпуск: 3920Рубрика: политикаАвтор: NEWS.am