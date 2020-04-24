КОРОНАВИРУС НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

РЕСПУБЛИКА АРЦАХ

Результат исследования образца еще одного гражданина, протестированного в связи с подозрением на коронавирус, оказался положительным.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Информационным центром Арцаха. В заявлении, в частности, говорится, что упомянутый гражданин входит в круг общения первого зараженного из Карвачара, который с 11 апреля самоизолировался, а с 17 апреля изолировался в Республиканском медцентре.

На 23 апреля в Арцахе зафиксированы 8 случаев заражения коронавирусом, из которых трое уже выздоровели.

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В Карабахе в этом году не состоится ежегодное шествие, приуроченное к годовщине Геноцида армян в Османской империи 1915 года: подобные меры предприняты в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Власти призвали население не посещать мемориал жертвам Геноцида армян в Османской империи 24 апреля.

Отметим, что в этом году, исходя из ситуации с коронавирусной пандемией, в Армении также эта дата отмечается не по привычному сценарию: отменены традиционное факельное шествие и массовое посещение мемориала памяти жертв Геноцида армян, где происходит возложение цветов к вечному огню.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии не зарегистрировано.

Об этом сообщила зампредседателя Комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.

«Сегодня, 23 апреля, в нашей лаборатории провели тесты у 20 человек, 18 из них, это из первой группы граждан республики, прибывших из РФ 14 апреля. Результаты тестов все отрицательные», – отметила Гаглоева. В санитарном ведомстве отметили, что за время объявления карантина проведено 154 теста, все они отрицательные.

В стационарных медучреждениях Южной Осетии под наблюдением врачей по данным на 23 апреля находится 47 человек (днем ранее 36 человек), на самоизоляции – 10.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Как рассказал руководитель Оперштаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса, министр внутренних дел Руслан Мова, по рекомендации Президента ПМР Вадима Красносельского все силовые ведомства объявили у себя в подразделениях о наборе добровольцев для работы в карантинных госпиталях республики.

В одном только МВД на этот призыв откликнулись более 30 человек.

«Начиная от рядовых и заканчивая полковниками. Только у восьми из них есть среднее медицинское образование. Все остальные сотрудники имеют различные профильные образования, но готовы работать санитарами, готовы трудиться по тем непрофильным медицинским направлениям, которые необходимы в наших госпиталях», – сказал Руслан Мова.

Также в республике продолжается акция «Врач-доброволец». Участие в ней приняли 10 человек: это 8 врачей и двое сотрудников милиции, у которых есть среднее медицинское образование.

17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.

По данным на 23 апреля, COVID-19 подтверждён у 338 граждан ПМР. От осложнений, вызванных новым типом коронавируса, умерли 16 человек, 24 вылечились.

ВЕНЕСУЭЛА

На 23 апреля 2020 года зафиксированныхслучаев заражения коронавирусом – 298. За последние сутки число зараженных выросло на 10 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Венесуэле составляет 10 человек.

В активной фазе болезни находятся 166 человек, из них 4 в критическом состоянии. Уровень летальности: 3.36%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 23 апреля 2020 года – 122.

Статистика заражений коронавирусом обновляется каждый час.

СИРИЯ

На 23 апреля 2020 в Сирии зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Сирии составляет 3 человека.

В активной фазе болезни находятся 33 человек, из них 0 в критическом состоянии. Уровень летальности – 7.14%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 23 апреля 2020 года – 6.

Номер: 42Выпуск: 3920Рубрика: политикаАвтор: Из интернета