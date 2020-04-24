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УКАЗЫ
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о главе Администрации г. Новый Афон.
В тексте Указа говорится:
«Освободить Даутия Феликса Тарасовича от должности главы Администрации г. Новый Афон с 22 апреля 2020 года согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей главы администрации г. Новый Афон возложить на заместителя главы администрации г. Новый Афон Джения А. А.».
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В соответствии с пунктом 3.4 «Устава Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания», а также согласно поданному заявлению, Распоряжением Кабмина освобождён от должности директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания» Роланд Бганба.
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В соответствии с пунктом 20 «Положения о Рицинском реликтовом национальном парке», а также на основании поданного заявления Распоряжением Кабмина освобождена от должности директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа.
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Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ о главе Администрации Гудаутского района.
В тексте Указа говорится:
«Освободить Ладария Руслана Михайловича от должности главы Администрации Гудаутского района с 23 апреля 2020 года согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей главы администрации Гудаутского района возложить на заместителя главы Администрации Гудаутского района Тания В. А.».
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Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Очамчырского района.
В тексте Указа говорится:
«Освободить Цвижба Геннадия Платоновича от исполнения обязанностей главы Администрации Очамчырского района с 23 апреля 2020 года согласно поданному заявлению.
Временное исполнение обязанностей главы Администрации Очамчырского района возложить на заместителя главы Администрации Очамчырского района Агрба М. Г.».
Номер: 42
Выпуск: 3920
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс