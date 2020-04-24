СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ

Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба официально объявил дату начала месяца Рамадан, первый день которого приходится на 24 апреля.

Как сообщил Апсныпресс муфтий Абхазии Тимур Дзыба: «Исходя из исламской традиции визуального наблюдения нового лунного месяца, начало Рамадана выпадает на 24 апреля. Поздравляю всех мусульман с наступлением месяца Рамадан, месяца поста, милостыни и безграничного прощения Всевышнего. Желаю всем крепкой веры, здоровья, терпения, мира и благополучия!».

При этом Дзыба отметил, что в мечетях Абхазии до 1 мая продолжается действие карантина, временно ограничивающего посещение мечетей для совершения коллективных молитв.

Согласно Корану, именно в месяц Рамадан людям было ниспослано это писание. На протяжении Рамадана мусульмане обязаны соблюдать пост, во время которого они воздерживаются от еды, питья и супружеской близости в светлое время суток. Пост могут не соблюдать только дети, пожилые люди, физически нездоровые и находящиеся в путешествии. Также, в этот месяц верующие чаще посещают мечети, чтобы совершать коллективные молитвы, и предаться чтению Корана. Помимо коллективных обязательных молитв, на протяжении Рамадана в мечети совершаются ночные добровольные молитвы. Следующий день после окончания Священного месяца для мусульман считается праздничным, когда каждый состоятельный мусульманин жертвует продукты питания в пользу неимущего, после чего в мечети совершается коллективная праздничная молитва.

Номер: 42Выпуск: 3920Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс