В СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

И.о. главы Администрации города Сухум Кан Кварчия на совещании обсудил с начальниками управлений городских служб выполнение Распоряжения и.о. Президента РА Валерия Бганба об изменениях ограничительных мер по защите населения РА от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.

Как говорится в сообщении, Кан Кварчия перечислил конкретные меры, измененные Распоряжением и. о. Президента.

Так, изменения коснулись работы продуктового и сельскохозяйственного рынков. С 20 апреля по 1 мая, 3 раза в неделю будут открыты продуктовые и сельскохозяйственные рынки в соответствии с графиком работы и в порядке, определяемом главой Администрации по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, но не более 3 дней в неделю. Вместе с тем, по-прежнему запрещено проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий. Также, будут закрыты рестораны, кафе, бары, пацхи, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания, за исключением обслуживания «на вынос», а также доставки заказов. По словам мэра, все эти запреты действуют до 1 мая. «Дальше будет видно, продлят или нет ограничения», – сказал Кан Кварчия.

Как сообщала начальник Управления образования города Сухум Людмила Адлейба, с 4 мая будут открыты школьные и дошкольные учреждения. Она обратилась к главному санитарному врачу столицы Алле Беляевой с просьбой произвести дезинфекцию всех школ и детских садов к этому времени.

Кроме того, Кварчия подчеркнул, что управление коммунальных служб и соцобеспечения по-прежнему работают в штатном режиме. «Работа коммунальных служб важна, так как приостановить уборку столицы невозможно», – сказал он.

По словам, и.о. главы Администрации, в этом месяце возникнут сложности с выплатой заработной платы сотрудникам столичной администрации, но в последующие месяцы, по мере поступления финансов в городской бюджет, все задолженности будут устранены.

Кан Кварчия также поднял вопрос о выполнении распоряжения по незаконному строительству павильона на проспекте Леона. При этом, начальник МУ «Коммунальное управление администрации г. Сухум» Дмитрий Ахуба сообщил, что как только выйдет соответствующее распоряжение заместителя мэра Лейлы Дзыба, снос павильона будет произведен незамедлительно.

Кан Кварчия также проинформировал, что к нему обратились граждане с требованием запретить выделение земли на строительство нового торгового ряда по улице Эшба в районе Республиканской больницы. Как отметил мэр, на данной территории невозможно строительство павильонов, так как на оживленной трассе нет подъезда к магазинам и нет места для остановок.

Номер: 42Выпуск: 3920Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс