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ГЕРОЙ ПО ЖИЗНИ И НА ВОЙНЕ

23 апреля видному государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру, министру обороны Абхазии, Герою Абхазии, кавалеру ордена Ахьдз-Апша I-й степени, генерал-лейтенанту Султану Асламбековичу Сосналиеву исполнилось бы 78 лет.

25 лет прослужил в авиации войск ПВО СССР под фамилией Сусналиев.

Ему присвоено звание заслуженного военного летчика СССР, он награжден орденом Боевого Красного Знамени.

В 1961-1964 годах Султан Сосналиев – курсант Сызранского авиационного училища лётчиков. Ему присвоена квалификация «Правый лётчик вертолёта Ми-4».

Окончил Военную академию противовоздушной обороны им. Г. К. Жукова (1978 г.).

В 1989 году — вышел в отставку в звании полковника.

С 1990 года — заместитель генерального директора ОАО «Каббалкгражданстрой».

До 1992 года — начальник военного отдела Конфедерации горских народов Кавказа.

В 1992 году прибыл в Абхазию.

Султан Сосналиев после вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в августе 1992 года возглавил первые добровольческие отряды, пришедшие на помощь Абхазии. Он уже на третий день войны с оружием в руках, в числе первых добровольцев встал на защиту Абхазии.

Так, с 16 августа 1992 года — начальник штаба абхазского народного ополчения.

С 18 августа 1992 года — начальник штаба Государственного Комитета обороны Абхазии.

С 11 октября 1992 года — начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Абхазии – первый заместитель министра обороны Абхазии.

С 25 апреля 1993 года – министр обороны Абхазии.

С 21 мая 1993 года — генерал-майор. Звание присвоено за выдающиеся заслуги в формировании и становлении Вооруженных Сил, организацию обороны Республики Абхазия от вооруженной агрессии.

С 30 декабря 1993 года — генерал-лейтенант. Звание присвоено за успешное проведение военной операции по освобождению г. Сухума — столицы республики и оккупированной территории Абхазии.

1 июля 1996 года уволился из Вооружённых Сил Республики Абхазия.

С 29 августа 1996 года — зачислен в резерв главнокомандующего Вооружёнными Сил Республики Абхазия.

В августе 1996 года покинул пост министра, вернулся в Нальчик и стал генеральным директором АО «Каббалкгражданпроект». Избирался вице-президентом Международной черкесской ассоциации.

С 25 февраля 2005 года министр обороны и вице-премьер Абхазии. В начале мая 2007 года подал в отставку.

Умер после продолжительной болезни в ночь с 22 на 23 ноября 2008 года. Похоронен в городе Баксане.

Последний раз Сосналиев приезжал в Абхазию на празднование 15-летия независимости республики 30 сентября 2008 года. В Абхазии генерал-лейтенанта Султана Сосналиева знают как военачальника, для которого честь и долг - не абстрактные понятия, а жизненное кредо. Он верил в Победу. Неоценим вклад Султана Сосналиева в завоевание независимости Апсны, строительство Вооруженных Сил республики, обеспечение безопасности и защиты национальных интересов государства.

Номер: 42Выпуск: 3920Рубрика: политикаАвтор: Из интернета