ПАНДЕМИЯ В АБХАЗИИ ПОД КОНТРОЛЕМ

Пресс-конференция

– Май станет самым сложным периодом для Абхазии в борьбе с коронавирусом, – считает министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия. –Жители Абхазии рано расслабились, так как коронавирус еще не отступил.

Об этом он сказал на пресс-конференции, которая прошла 22 апреля в Оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции. Встреча с журналистами была посвящена теме «Борьба с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Состояние и перспективы».

Отвечая на вопросы представителей абхазских СМИ, Т.Цахнакия заявил, что если держать под контролем ситуацию до конца весны, то серьезных проблем можно избежать. Пока для Абхазии складывается благополучная ситуация. Министр пояснил, что с 20 апреля в Абхазии перестал действовать режим чрезвычайного положения, однако правительство не стало его продлевать, продлили лишь ряд ограничительных мер до начала мая.

В Абхазии отслеживают эпидемиологическую ситуацию в мире и в соседних государствах. Так как в России на сегодняшний день идет рост заболеваемости, и пик ожидается только к концу мая, в Абхазии, считает министр, следует сохранить все ограничительные меры в рамках распоряжения правительства.

Тамаз Цахнакия заявил, что если в сопредельных государствах ситуация с заражением коронавирусом будет ухудшаться, карантин в Абхазии необходимо будет продлить.

Отвечая на вопрос журналистов, министр пояснил, как пройдёт инаугурация избранного президента Аслана Бжания, который недавно вернулся из Москвы:

– Она пройдет в узком кругу. В помещении, где будет проходить инаугурация, будет проведена дезобработка, будут установлены дезрастворы для индивидуального применения, все участники мероприятия будут в масках, и будет учитываться рекомендованная дистанция между людьми. То, что у нас зарегистрировано три случая, это не говорит о том, что завтра их не будет больше. Мы должны соблюдать все предписания, они направлены именно на профилактику распространения этого вируса. Если мы расслабимся, и начнутся массовые контакты людей, не предпринимая меры профилактики, мы рискуем получить большее число инфицированных. Прошу граждан соблюдать строгие меры в части самоизоляции, ношении масок. Еще раз повторю, на сегодняшний день самоизоляция остается наиболее эффективным методом по профилактике возможного заражения коронавирусом.

В настоящий момент в Гудаутской центральной районной больнице проходят лечение два пациента, у которых диагностирован коронавирус. Во вторник 21 апреля из больницы был выписан первый пациент, выздоровевший от COVID-19.

Журналисты попросили министра спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Он сказал:

– Мы тщательно отслеживаем ситуацию и находимся в тесном контакте, как с экспертами ВОЗ, так и с Роспотребнадзором. Конец мая для нас будет самым сложным периодом, если его пройдем благополучно, а пока ситуация складывается относительно благополучно, то избежим тех рисков, которые происходят сегодня во всем мире. Минздрав получил лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом на сумму 44 миллионов 421 тысячу рублей: из средств целевых программ Минздрава – на 4 млн 605 тысяч рублей, из гуманитарной помощи Московской Абхазской диаспоры – на 14 млн 103 рублей, из средств, собранных движением «Мы вместе» – на 19 миллионов 851 тысяча 200 рублей. Мы получили несколько партий грузов от международных организаций ПРООН и ВОЗ на сумму 5 млн 860 тысяч. ПРООН продолжает свою помощь, еженедельно мы от них получаем партию гуманитарной помощи. Недавно получили 1000 наборов комплектов индивидуальной защиты, и другие средства, которые были распределены по лечебным учреждениям в соответствие с их потребностью.

Министр сообщил журналистам, что для лечения вторичных осложнений пневмонии Минзрав РА получил противовирусные препараты, антибиотики нового поколения. На экспорт многих медицинских товаров, необходимых для лечения коронавируса, был наложен эмбарго, поэтому возникли сложности при перевозке и доставке их в Абхазию для создания существующего сегодня резерва.

– Это достаточно эффективные препараты, – сказал Т.Цахнакия. – На сегодняшний день этих лекарств хватит на лечение 650 тяжелобольных пациентов. Кроме того, создан резерв медикаментов и средств индивидуальной защиты, так как осенью и зимой тоже могут быть вспышки, в том числе коронавируса, мы и в будущем будем готовы для приема этих больных. Закуплены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, которые нужны для лечения тяжелых форм заболевания коронавирусом. Мы исходим из международной статистики, в соответствии с которой на 100 тысяч населения предполагается 20 тяжело больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. С учетом нашего населения, мы рассчитываем на необходимость порядка 40-45 койко-мест в отделении реанимации, в худшем случае на сегодняшний день есть 35 койко-мест. При этом всего в республике сейчас 60 аппаратов ИВЛ. Главный медицинский центр для лечения больных с коронавирусом расположен в Гудаутской ЦРБ и рассчитан на 35 пациентов, всего здесь возможно разместить до 70 коек. В ЦРБ есть отделение хирургии, отделение родовспоможения и детское отделение. В случае если число больных в Абхазии станет расти, будут задействованы и другие медучреждения страны.

Представитель газеты «РА» задала вопросы о положении дел в Галском районе, о судьбе гражданки Хецуриани, попросила прокомментировать сообщения грузинских СМИ о том, что десятки граждан Абхазии проходят лечение от короновируса в Грузии. Т.Цахнакия ответил, что галцы – это наши граждане, которые получают всё необходимое для лечения и профилактики вируса, а гражданка Хецуриани транзитом через Абхазию уехала в Грузию, где проходит лечение. На последний вопрос ответа не последовало.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 42Выпуск: 3920Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ