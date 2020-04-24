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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМОЙ РАБОТЫ 24.04.2020

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМОЙ РАБОТЫ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с премьер-министром Валерием Бганба.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы работы исполнительной власти, санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, а также меры, предпринятые государством по недопущению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией.

В завершение встречи Президент поблагодарил главу Правительства за эффективную работу Кабинета Министров, за организованную работу по проведению выборов Президента в соответствии с Конституцией РА.


Номер:  42
Выпуск:  3920
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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