ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ПРОВОДИМОЙ РАБОТЫ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с премьер-министром Валерием Бганба.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы работы исполнительной власти, санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, а также меры, предпринятые государством по недопущению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией.

В завершение встречи Президент поблагодарил главу Правительства за эффективную работу Кабинета Министров, за организованную работу по проведению выборов Президента в соответствии с Конституцией РА.

Номер: 42Выпуск: 3920Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс