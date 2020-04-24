ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность президента страны в четверг 23 апреля.

Двинянин обратился к Бжания на абхазском языке, а в поздравительной части от имени президента России Владимира Путина и от себя лично перешел на русский язык. Российский дипломат выразил уверенность в том, что благодаря политическому опыту, профессионализму и мудрости Бжания, отношения между Абхазией и Россией будут развиваться по принципам тесного союзничества и стратегического партнерства.

«Со своей стороны хочу всех заверить, в первую очередь избранного президента в том, что Российская Федерация продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие. Будь-то важнейшая для вашей республики военно-политическая сфера сотрудничества, а также борьбы с преступностью, в том числе, организованной. Будь-то социально-экономического и финансового содействия всем без исключения гражданам Абхазии», – сказал Двинянин.

Российский дипломат отдельно остановился на охватившей весь мир пандемии коронавирусной инфекции. Посол процитировал президента России Владимира Путина, который сказал, что только вместе можно победить эту заразу.

Алексей Двинянин также выразил убеждение в том, что российско-абхазское сотрудничество с избранием Аслана Бжания получит дополнительную и эффективную динамику развития.

«Да здравствует Абхазское государство! Многие лета Абхазии и России! Большое спасибо», – произнес Двинянин на абхазском языке.

Номер: 42Выпуск: 3920Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс