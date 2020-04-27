ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ

В истории отношений нашей страны с США очень мало событий, которые и нами, и американцами оцениваются в одном ракурсе – «в позитиве», как пример того, что можно вести дела по-партнерски, на основе взаимного уважения.

Встреча на Эльбе – это не только политический, символический, но и важный военный эпизод Второй Мировой войны.

Произошло соединение Западного и Восточного фронтов, в результате чего немецкая армия оказалась «разрезана» на две изолированные группировки – северную и южную. В северную входили все еще достаточно боеспособные германские войска, яростно оборонявшие Берлин, в подземельях которого пряталась фашистская верхушка во главе с Гитлером. А южной руководил фельдмаршал Шернер, который в дальнейшем категорически отказался подчиниться решению руководства Рейха о безоговорочной капитуляции и продолжил оказывать сопротивление Советским войскам в Чехословакии.

Следует признать, что отношение наших военных к США, вернее, к военно-политическому руководству американских союзников было достаточно неоднозначным. Негативно оценивалось, в частности, то, что Второй фронт был открыт с явной задержкой, только в июне 1944 года.

Командиры частей и соединений в составе фронта, которым командовал И.С.Конев, освобождали Польшу, тесно взаимодействовали с командованием и бойцами союзной с СССР «Армией Людовой» и в общих чертах знали о серьезных разногласиях между Москвой и Вашингтоном по поводу эмигрантского правительства Польши и подчиненной ему антисоветской «Армии Крайовой».

В то время о перспективах отношений СССР и США генералы высказывались очень сдержанно. Но в их суждениях в основном все же превалировало мнение, что союзные отношения Москвы и Вашингтона были «сконструированы» на период войны.

25 апреля, около двух часов дня, командир 58-й гвардейской дивизии генерал Русаков сообщил, что полчаса назад в четырех километрах северо-западнее маленького городка Риза бойцы 7-й роты 173-го гвардейского стрелкового полка во главе с командиром роты старшим лейтенантом Голобородько заметили некую группу военных, следовавшую с запада.

Через некоторое время над крепостью, стоящей почти у самого берега Эльбы – реки, ставшей знаменитой, затрепыхалось большое полотнище. Наши наблюдатели отчетливо различили национальные цвета флага США – синий, красный и белый. Они сразу же подали оговоренный с американским командованием опознавательный сигнал – красную ракету. Однако ответа – зеленой ракеты – не последовало. Между тем до русских разведчиков, находившихся на западном берегу реки, донеслись выкрики сначала на английском языке: «Америка! Россия!» А через несколько минут со стен крепости раздалась русская речь: «Товарищи! Здесь союзники! Здесь американцы! Москва! Америка!»

В соответствии с установленным регламентом первыми встретились командиры советских и американских полков. Советские войска представлял майор Рогов. Он сумел быстро организовать переправу союзников и устроил им теплый прием. А вечером того же дня командир 58-й гвардейской стрелковой дивизии Владимир Русаков встретился с командиром 69-й пехотной дивизии США полковником Рейнхардом и офицерами его штаба.

Место оказалось исключительно красивым – небольшой садик, прилегавший к оставшемуся неповрежденным аккуратному коттеджу, расположенному на уютной лужайке. Провозглашались тосты за дружбу союзных армий, за приближающуюся победу над фашизмом и за процветание русского и американского народов. Прощание было очень теплым – американцев усадили в машины с огромными букетами весенних цветов.

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Из интернета