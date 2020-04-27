ПРОИСШЕСТВИЕ

В отделении милиции Нового Афона произошел пожар, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия начальник первого караула по охране Нового Афона и города Гудаута Сатбей Агрба.

«Для того, чтобы потушить возгорание, на место выехал один пожарный расчет. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что одно из служебных помещений отделения милиции на первом этаже было полностью охвачено огнем, также огонь распространился по коридору», – рассказал он.

Пожарные не дали распространиться огню на другие помещения двухэтажного здания отделения милиции. На тушение возгорания понадобилось около сорока минут, проинформировал Агрба.

«Мы пробыли на месте около полутора часов, потому что нужно было вынести из помещения предметы, которые заново могли воспламениться», – сказал специалист.

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Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статье «незаконная порубка деревьев, совершенная в особо крупном размере» в отношении гражданина республики Мнацакана Палазяна, сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

«Палазян подозревается в том, что в период времени с января по март 2020 года в селе Асабулей, поселка Гячрыпш Гагрского района, находясь в лесонасаждении, без соответствующего разрешения, используя бензопилу фирмы STIHL, совершил незаконную порубку 17 деревьев породы «сосна пицундская», причинив тем самым ущерб окружающей природной среде на сумму 129 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

25 апреля 2020 года Палазян был задержан и водворен в ИВС Гагрского района.

Незаконная вырубка деревьев в особо крупном размере, согласно Уголовному кодексу Абхазии, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Расследование уголовного дела поручено следственному отделу Управления внутренних дел по Гагрскому району.

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия