ПРОВЕЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

С 22 по 25 апреля специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа обработали более 150 тысяч квадратных метров социальных объектов – 55 зданий, сооружений и дорог общего пользования в Абхазии. Об этом сообщает Минобороны Абхазии.

Санитарные мероприятия в Абхазии начались 22 апреля на территории центрального военного госпиталя Министерства обороны Абхазии в поселке Агудзера Гулрыпшского района. Также дезинфицирующими средствами специалисты обработали Республиканский противотуберкулезный диспансер, рынок и администрацию района, всего российские военные охватили более 90 тысяч квадратных метров в 36 зданиях.

В Гулрыпшском районе специалисты Черноморского флота Южного военного округа работали два дня – 22 и 23 апреля. Следующие два дня 24 и 25 дезинфекция на объектах проводилась в Очамчырском районе, где было обработано более 60 тысяч квадратных метров, а это 19 зданий, в том числе рынок, районная больница и администрация района.

Как сообщили в Минобороны Абхазии, работы российских военных в республике продолжатся до начала мая.

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии.

Также российские военные специалисты и медики привлечены к оказанию консультаций в лечении больных заразившихся коронавирусом.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля. Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории военной базы Минобороны России в Гудауте.

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия