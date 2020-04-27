МЫ ВМЕСТЕ, И ЗНАЧИТ МЫ СИЛЬНЕЕ

Прошел почти месяц как ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Русская община Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» присоединились к Движению «Мы Вместе».

Движение «Мы Вместе» было создано в целях создания условий по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19, а также мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения медикаментами и необходимыми средствами.

За это время членами наших организаций была оказана адресная помощь социально-незащищенным слоям населения, многодетным семьям, нуждающимся ветеранам Великой Отечественной Войны и ветеранам Отечественной Войны Народа Абхазии 1992-1993 гг. Помогали не только продуктовыми наборами, одеждой, лекарствами, но и бытовыми услугами.

БФ «Руспомощь» Василий Александров, гуманитарный батальон «Дорогою добра» Олеся Климук, «Землячество Алании «ДНР Елена Баззаева, RUSBABY Татьяна Кузнецова при содействии Представительства Республики Абхазия в РФ собрали и отправили нам гуманитарную помощь. За день до Пасхи машина с долгожданной гуманитарной помощью пришла в Сухум. Больше тонны медицинских препаратов, еще детское питание, памперсы, одежда и прочее, все это было разгружено членами Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины, для дальнейшего распределения.

С начала пасхальной недели машины с нашими волонтерами, под руководством Войскового Атамана Вадима Николаевича Мироненко стали развозить полученные лекарственные препараты по лечебным учреждениям от Гагры до Гала. А также оказывать адресную помощь гражданам по ранее собранным заявкам.

За этот месяц наши волонтеры покупали на свои средства ткань и нитки, и шили многоразовые маски, для того, чтобы бесплатно раздавать населению. Волонтерская деятельность за месяц объединила людей разных профессий, разного возраста, вероисповедания и разного социального статуса. Количество заявок на помощь каждый день растет, и наши ребята тратят собственное время и денежные средства, чтобы помочь нуждающимся. И мы благодарны также нашим друзьям, которые прислали в такое трудное для всех время, гуманитарную помощь, также посильно вложившись в ее доставку. Мы благодарны всем, кто встал с нами рядом, и каждый день выходит помогать людям.

Войсковой Атаман В.Н. Мироненко, председатель Русской Общины Р.С.Рязанцев, председатель Союза казаков-ветеранов боевых действий В.И.Шелест и зам. президента Фонда «Отечество» Н.Б. Горяинова приняли решение, что объединяющая наши организации Акция помощи будет продолжаться до тех пор, пока наша помощь будет необходима гражданам Республики Абхазия и всей стране в целом. Вместе мы сильнее!

Пресс-центр ЧКВ

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Пресс-центр ЧКВ