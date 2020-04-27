ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ АДЫГСКОГО ФЛАГА

У нас в Абхазии имеются праздники, которым мы радуемся вне зависимости от того имеется у них статус государственного или нет. К таким приятным лично для меня дням относится и сегодняшний – 25 апреля – День Адыгского Флага. Столь дорогой и привычный нам Адыгский Флаг был утверждён 24 марта 1992 года Законом Республики Адыгея №2 «О Государственном флаге Республики Адыгея». А в августе 2013 года Законом №231 Республики Адыгея дата «25 апреля» была установлена памятным днём – Днём Государственного флага Республики Адыгея.

Те кто являлись активными участниками событий когда 27 лет назад в Абхазии была большая беда, помнят как и с каким воодушевлением, нами, жителями Абхазии, воспринималось это знамя с золотыми стрелами и звездами на зелёном поле. Один вид людей, у которых на рукавах, на беретах и на разгрузочных жилетах были нашиты эти символы – придавал нам силу и уверенность в том, что мы правы и то, что мы обязательно победим. И сегодня когда я вижу этот флаг, искорка той теплоты зажигается в моем сердце.

С тех пор этот флаг для всех абхазов очередной раз стал родным и близким! С той поры я абхаз не воспринимаю свой родной абхазский флаг без адыгского. Когда я вижу только один абхазский флаг, чувствую что рядом с ним чего-то родного не хватает. Адыги и абхазы это один народ, у которого одна судьба. Во многом даже наши проблемы похожи. Главная проблема обеих народов – это наша небольшая численность на исторической родине и наша разобщенность. В этом году празднуется 190-летняя годовщина с момента утверждения этого флага, как символа единства черкесского народа. Нет такой проблемы, которую не осилит единый народ, в 1993 году мы были едины и смогли вырвать у жестокого мира Победу для Абхазии. В единстве наша сила! У некоторых народов в качестве национальных символах используются атрибуты войны. На первый взгляд и в адыгском флаге использованы стрелы, но они означают именно мирные намерения, так, же как и в абхазском флаге, ладонь, обращенная к миру означает настрой на мирную жизнь обеих. У адыгского и абхазского народов желание жить в мире отражено в нашей символике. Вместе, как и 23 года назад, мы сможем добиться много! Впереди у нас много общих дел! Поздравляю всех нас с Праздником!

Рисмаг АДЖИНДЖАЛ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Рисмаг АДЖИНДЖАЛ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии