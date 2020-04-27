ПОЗДРАВЛЕНИЯ

И.о. председателя Северо-Осетинской региональной общественной организации участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Барс» Эльбрус Кусаев поздравил Александра Анкваб с назначением на должность премьер-министра РА:

«Уважаемый Александр Золотинскович!

Ваше назначение Президентом РА, несомненно, является плодом доверия к Вам как надежному и перспективному руководителю. Мы, ветераны-добровольцы Северной Осетии, поддерживаем Вашу деятельность, направленную на подъем и укрепление экономики, решение важнейших социальных проблем республики.

Мы верим, что опыт, знания и целеустремленность помогут Вам сделать все возможное для улучшения жизни людей и благополучия родной земли.

Желаем Вам добрых дел на благо абхазского народа, больших успехов в развитии и процветании родной республики, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

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Председатель Общественной организации «Союз абхазских добровольцев КБР» Сергей Яхогоев поздравил Александра Анкваб с вступлением в должность главы Правительства Республики Абхазия:

«Уважаемый Александр Золотинскович!

Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики поздравляет Вас с вступлением в должность премьер-министра Республики Абхазия. Уверенная поддержка избирателей станет залогом Ваших успехов в дальнейшей работе по укреплению независимости Абхазии, экономики и социальной сферы республики, расширению её международных связей на благо граждан.

Лично Вам желаем здоровья и сил для осуществления Ваших планов по улучшению социально-экономической ситуации, а также дальнейшему международному признанию независимости Республики Абхазия.

Как ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, мы готовы поддержать Вас, как и нашего президента Бжания Аслана Георгиевича во всех Ваших делах».

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс