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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председатель Правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность Президента Республики Абхазия.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Аслан Георгиевич!
От себя лично и от имени Московской абхазской диаспоры примите мои искренние поздравления в связи с вступлением в должность Президента Республики Абхазия!
Обозначенный в Вашей программе курс на глубокие преобразования всех ветвей власти дают надежду на то, что Вам удастся создать эффективный и самодостаточный механизм, способный решать многоплановые задачи в самых сложных условиях.
Высокое доверие народа, оказанное Вам на прошедших выборах, открывает все возможности для консолидации нашего общества и реализации всех необходимых реформ с целью создания потенциала для быстрого экономического роста республики, эффективного решения социальных, внешнеполитических проблем и интеграции Абхазии в мировое сообщество.
Московская абхазская диаспора всегда оказывала поддержку нашему государству на всех этапах его становления.
Мы готовы и дальше включиться в программы развития Абхазии во всех сферах и будем оказывать содействие всем Вашим созидательным начинаниям.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, созидательной энергии оптимизма, благополучия, плодотворной работы на благо абхазского народа!»
Номер: 43
Выпуск: 3921
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс