ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель Правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность Президента Республики Абхазия.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич!

От себя лично и от имени Московской абхазской диаспоры примите мои искренние поздравления в связи с вступлением в должность Президента Республики Абхазия!

Обозначенный в Вашей программе курс на глубокие преобразования всех ветвей власти дают надежду на то, что Вам удастся создать эффективный и самодостаточный механизм, способный решать многоплановые задачи в самых сложных условиях.

Высокое доверие народа, оказанное Вам на прошедших выборах, открывает все возможности для консолидации нашего общества и реализации всех необходимых реформ с целью создания потенциала для быстрого экономического роста республики, эффективного решения социальных, внешнеполитических проблем и интеграции Абхазии в мировое сообщество.

Московская абхазская диаспора всегда оказывала поддержку нашему государству на всех этапах его становления.

Мы готовы и дальше включиться в программы развития Абхазии во всех сферах и будем оказывать содействие всем Вашим созидательным начинаниям.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, созидательной энергии оптимизма, благополучия, плодотворной работы на благо абхазского народа!»

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс