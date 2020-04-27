Над проблемами нужно работать

Совещание у Премьер-министра А.Анкваб после отставки правительства РА

24 апреля в Сухуме прошло заседание Кабинета министров РА, последнее для нынешнего его состава. Вел заседание уходящий в отставку Премьер-министр Валерий Бганба. Отставку правительства во главе с В.Бганба подписал избранный Президент РА Аслан Бжания и объявил о том, что назначает Премьер-министром Александра Анкваб. Новый Премьер-министр не только принял эстафету от В.Бганба, но и предложил уходящему составу правительства «поговорить без повестки дня на разные актуальные темы». Он пообщался с министрами в отставке, поинтересовался положением дел в их ведомствах.

И начался разговор с поступления налоговых выплат. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия проинформировал премьера, что, в связи с эпидемией и Декретом о введении чрезвычайного положения, некоторые налоги были отменены, поэтому в апреле прогнозируется отставание по сборам от 70 до 90 млн рублей.

Картину дополнил министр финансов Джансух Нанба, который прогнозирует выпадение из бюджета до 60% поступлений:

– Ситуация критичная. На 24 апреля у нас идет выпадение по государственному бюджету в объеме 172 млн рублей, это порядка 42% от фактических поступлений за соответствующий месяц прошлого года. По республиканскому бюджету у нас выпадение составляет 116 млн рублей или 38% в сравнении с предыдущим годом. В целом прогноз на текущий финансовый год Минфином видится в объеме 60% выпадения от запланированных доходов. Все возможные меры в части оптимизации расходов действующей бюджетной системой приняты, все, что можно сократить, сокращено. Экономия не касается заработной платы бюджетников и сотрудников силовых ведомств.

Своим представлением о положении дел в туристической отрасли поделился председатель Госкомитета по курортам и туризму Автандил Гарцкия. По его мнению, ситуация в конце мая может измениться к лучшему, и тогда туристов будет достаточно. Но в связи с этим возникают опасения, что могут заехать больные и завести в Абхазию коронавирусную инфекцию. Насколько здесь к этому готовы, министру неизвестно.

А.Анкваб попросил отчитаться и о том, сколько в Абхазии койко-мест и как с них собираются налоги. А.Гарцкия ответил:

– По итогам 2019 года было около 400 объектов и 26 тысяч мест. Из этих 400 объектов мелких, процентов 40-50%.

Александр Анкваб спросил:

– А как тут водят дружбу с налоговиками? Это по принципу эмира Бухары, это – гости или это объекты, которые должны платить?

В разговор вмешался Даур Курмазия, пояснив:

– Подавляющее большинство из этих объектов подпадают под специальный режим налогообложения, у них – фиксированная ставка. Когда загрузка объектов очень плохая, загружается 10-20% коечного фонда, платить за весь объект становится нерентабельно, и предприниматели столкнулись с проблемой того, что платить надо из доходов.

А.Анкваб добавил:

– И появляется желание вообще не платить… Количество объектов и налогов, которые от них поступают, несоразмерно.

По линии Министерства здравоохранения Анкваба интересовала готовность к эпидемии коронавирусной инфекции. Министр Тамаз Цахнакия охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию как стабильную. Из троих пациентов двое вылечились, одна женщина долгое время отказывалась от госпитализации, ее состояние было тяжелое, но после того, как ее уговорили лечь в стационар, и она стала получать лечение, наблюдается положительная динамика.

В Абхазии ежедневно обследуются пациенты с симптомами, схожими с коронавирусной инфекцией, а также люди, контактировавшие с больными. На данный момент все результаты тестирования отрицательные. Т.Цахнакия сообщил, что готово необходимое количество коек, аппаратов ИВЛ и лекарственных препаратов для лечения 650 больных с тяжелой формой заболевания. Комплекты индивидуальной защиты в количестве 500 штук переданы в Гудаутскую больницу, которая предназначена для приема коронавирусных больных. Остальные медицинские учреждения работают в обычном режиме.

Новый Премьер-министр говорил и о том, что в Абхазии острый дефицит медицинских кадров, медучреждениям не хватает примерно 500 медсестер и 300 врачей разного профиля. Острая нехватка эпидемиологов и инфекционистов. Над этой проблемой, подчеркнул А. Анкваб, надо работать.

Министр иностранных дел Даур Кове задался вопросом, что делать со студентами, которые возвращаются домой в Абхазию, но их нет в перечне категорий, которым разрешен въезд? А.Анкваб на это ответил, что не впускать их домой нельзя, но надо организовать для них или карантин, или обеспечить соблюдение режима самоизоляции.

Государственную границу ежедневно пересекают 20-25 человек. Соблюдают они карантин и режим самоизоляции или нет, не вполне понятно. В Гагрском пансионате, который отвели для прохождения карантина, как выяснилось, идет ремонт. К приему людей он не готов. Остается сухумский пансионат «Айтар», в котором в данное время проходят карантин пятнадцать медиков, лечивших троих коронавирусных пациентов.

На совещании поговорили о криминогенной обстановке, которая не слишком обострилась; о том, чем занимаются сотрудники МЧС, о положении дел в сельском хозяйстве и количестве мраморного клопа, которое уменьшилось на половину в сравнении с прошлым годом.

Новый Премьер-министр поинтересовался у министра культуры Эльвиры Арсалия о положении дел в абхазском драмтеатре им.Чанба, так как там в последнее время сложилась неблагоприятная атмосфера из-за разногласий среди сотрудников. Она ответила, что в связи пандемией и введением карантина там приостановлена и работа, и разногласия. На совещании прозвучало мнение, что из-за этих разногласий Абхазский театр сдал свои позиции Русскому драмтеатру им.Ф.Искандера.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ