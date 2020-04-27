ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

На заседании Правительства Республики Абхазия, в соответствии со статьей 6 Конституционного закона РА «О Кабинете Министров (Правительстве) РА» действующий состав Кабинета Министров РА сложил свои полномочия перед вновь избранным Президентом.

Премьер-министр РА Валерий Бганба обратился к Главе государства и Кабинету Министров: «В соответствии с Конституцией РА мы должны рассмотреть вопрос отставки Правительства. Я хотел бы поблагодарить всех за работу, которую мы проводили совместно. У нас было немало успехов. С 2009 года впервые был выполнен бюджет. Ни разу не были задержаны ни пенсии, ни пособия, ни заработная плата. Постарались привести в порядок Инвестиционную программу, выполнить мероприятия, которые переходили в текущую программу 2017-2019 гг. с 2015, 2016 годов. Я хотел бы вас поблагодарить за ваше поведение после январских политических событий. Вы проявили не только профессионализм, но и патриотизм, человечность. Все вы встали рядом со мной, можно сказать, на защиту своей Родины. Спасибо за ваш труд. Теперь я бы хотел поставить на голосование вопрос об отставке состава Правительства».

Решение об отставке Кабмина было принято единогласно.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания также поблагодарил Правительство: «У меня есть желание пообщаться с каждым из вас. Со многими из вас я лично не знаком, хотел бы познакомиться. Жизнь продолжается и работа будет продолжена. Сейчас я подпишу Указ об отставке Кабинета Министров РА».

При этом Аслан Бжания проинформировал: «Уважаемые коллеги, принято решение назначить премьер-министром Республики Абхазия Александра Анкваб. Его знают все. Желаю вам, Александр Золотинскович, успешной работы».

Президент поручил Кабинету Министров исполнять свои обязанности до сформирования нового состава Правительства.

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс