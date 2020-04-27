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В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯНСКОГО НАРОДА

24 апреля – печальная годовщина, День памяти жертв геноцида армян. Именно в этот день 105 лет назад в 1915 году в Стамбуле были арестованы и позднее умерщвлены более 800 представителей армянской интеллигенции. Вслед за этим последовала череда убийств и выселений этнических армян, жертвами которых стали более 1,5 миллионов армян или около половины всех армян мира на тот период.

Армянское население восточных районов империи, прилегавших к Кавказскому фронту, подозревалось в шпионаже и содействии России, с которой Османская империя находилась в состоянии войны.

Геноцид армян – организованная и осуществлённая в 1915 году армянская резня, продлившаяся до 1923 года на территориях, контролируемых властями Османской империи. Геноцид армян осуществлялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.

Он проводился в несколько стадий: разоружение армянских солдат, избирательная депортация армян из пограничных районов, принятие закона о высылке, массовая депортация и убийства армян. Некоторые историки включают в него и убийства 1890-х годов.

Чудом спасенные от Геноцида армяне были вынуждены покинуть землю предков и отправиться в другие страны. Одной из них стала Абхазия. Тысячи беженцев нашли здесь приют и кров. Коренной абхазский народ, к тому времени сам испытавший трагедию насильственного переселения, выразил армянским беженцам искреннее сочувствие и оказал сердечный прием.

Номер: 43Выпуск: 3921Рубрика: политикаАвтор: Из интернета